Taylor Mega addio: Giorgia Caldarulo si consola con un milionario

Che fine ha fatto Giorgia Caldarulo dopo l’addio a Taylor Mega

L’addio a Taylor Mega non è stato così devastante per Giorgia Caldaurlo. Come racconta il settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 28 novembre, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha già trovato un nuovo interesse amoroso. A quanto pare nelle scorse settimane è volata negli Emirati Arabi con un affascinante milionario. Milionario tra l’altro vicino in passato a Taylor, che oggi si professa single. Ma gli ultimi pettegolezzi su Giorgia non trovano piena conferma sui social network. La Caldarulo preferisce non mostrare tutto della sua vita su Instagram. Così ha pubblicato qualche foto della Sheikh Zayed Mosque, la moschea più importante ad Abu Dhabi, ma la 23enne ha preferito non rivelare di più.

Perché si sono lasciate Taylor Mega e Giorgia Caldarulo

La storia d’amore tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo ha fatto chiacchierare parecchio ma è durata a malapena un mese. “Non tutte riescono a reggere la pressione mediatica”, ha spiegato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Che oggi preferisce restare sola e concentrarsi sul lavoro: al contrario di quanto sussurrava qualcuno, non c’è stato alcun ritorno di fiamma con Erica Piamonte del Grande Fratello. Però Taylor non ha nascosto una certa attrazione per Alba Flores, una delle attrici del popolare telefilm La casa di carta.

Perché è diventata famosa Giorgia Caldaurlo

Dopo aver corteggiato Paolo Crivellin a Uomini e Donne, Giorgia Caldaurlo è diventata popolare per i suoi numerosi flirt – tra cui uno con Cameron Dallas – ma ha fatto chiacchierare soprattutto per la sua liaison con Taylor Mega.