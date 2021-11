Taylor Lautner oggi: l’attore di Twilight sposa la fidanzata Taylor Dome

Taylor Lautner si sposa! Il famoso Jacob di Twilight ha fatto una romantica proposta alla sua attuale fidanzata, Taylor Dome. A dare l’annuncio il diretto interessato su Instagram dove ha postato due foto con la promessa sposa che hanno subito fatto il pieno di like e commenti di congratulazioni.

Per l’occasione l’attore 29enne ha indossato un elegante completo scuro e in ginocchio davanti alla Dome, con prezioso anello, ha chiesto la mano della sua Tay. Quest’ultima è scoppiata a piangere prima di accettare subito la richiesta dell’attore. A fare da cornice al magico momento rose, candele e un camino.

“Tutti i miei sogni diventano realtà”, ha scritto Taylor Lautner, legato alla sua omonima da circa tre anni. La proposta di matrimonio è avvenuta negli Stati Uniti venerdì 11 novembre. Per ora non è stata ancora svelata la data ufficiale delle nozze ma sarà molto probabilmente nel 2022.

La futura moglie di Taylor Lautner non fa parte del mondo dello spettacolo: è un’infermiera ma anche una influencer. I due si sono incontrati grazie ad amici in comune e da allora non si sono più lasciati. In passato Lautner ha frequentato molte star di Hollywood.

Nel 2017 Taylor ha amato per circa sette mesi la collega Billie Lourd. In precedenza ha vissuto diverse relazioni con: Lily Collins, Maika Monroe, Maria Avgeropoulos e Selena Gomez. Assai chiacchierata, inoltre, la liaison tra Lautner e Taylor Swift. La canzone Back to december della Swift racconta proprio la fine del legame con l’attore.

Ironia della sorte anche Kristen Stewart – Bella in Twilight – convolerà a nozze il prossimo anno. L’attrice ha da poco annunciato il suo fidanzamento con la sceneggiatrice Dylan Meyer. La Stewart ha fatto coming out dopo la storia d’amore con Robert Pattinson.

Cosa fa oggi Taylor Lautner

Dopo il grande successo di Twilight Taylor Lautner ha continuato a lavorare nel mondo della recitazione. A differenza dei colleghi Kristen Stewart e Robert Pattinson ha però avuto meno fortuna ad Hollywood. Lautner non ha più preso parte a pellicole importanti e prestigiose ma si è accontentato di ruoli in film di scarso successo. Senza contare che l’ultimo film nel quale ha recitato è Run the tide, che risale al 2016.

Taylor ha provato a ritrovare la popolarità con le serie tv, prendendo parte alla seconda stagione di Scream Queens. Il telefilm Fox non è stato però rinnovato per una terza stagione. È andata meglio con Cuckoo, serie della BBC ma disponibile pure su Netflix, nella quale Taylor indossa i panni del protagonista Dale Ashbrick Junior.