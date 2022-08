Taylor Lautner e la dieta per Twilight: “Un vero incubo”

A quasi quindici anni dall’uscita del primo film di Twilight Taylor Lautner ha svelato un curiosa retroscena sul lavoro dietro le quinte. Per l’attore – che dopo la saga cinematografica non ha avuto grande successo a Hollywood – non è stato facile interpretare il personaggio di Jacob Black. All’interprete, che ha rischiato di essere sostituito nel sequel New Moon, è stato chiesto di avere un fisico muscoloso e possente. Per ottenerlo Taylor ha dovuto seguire una rigida dieta, come rivelato oggi in un’intervista rilasciata nel programma tv di cucina Deglazed.

“Nel primo film avevo 16 anni e pesavo circa 60 chili. Per mantenere il ruolo di Jacob in New Moon e nei successivi film ho dovuto aggiungere 15 chili di massa muscolare. Ho seguito una dieta che è stato un vero e proprio incubo: ho mangiato patate dolci crude, hamburger e polpette di tacchino e frullati proteici che praticamente erano fango”

Taylor Lautner ha spiegato che ogni giorno era costretto ad assumere almeno 5mila calorie: “È stata dura”. Oggi quei tempi sono lontani e la star è libero di mangiare ciò che vuole, almeno fino al prossimo ruolo impegnativo. L’amico di Kristen Stewart ha ammesso che gli piace molto stare ai fornelli. Tra i suoi piatti forti: le cosce di pollo con spezie e il purè di cavolfiore.

Con la fidanzata, l’infermiera greca Taylor Dome, Lautiner condivide la passione per i funghi trifolati e le cipolle caramellate, che consumano spesso. La coppia dovrebbe convolare presto a nozze anche se al momento non è stata ancora stabilita una data ufficiale. La fatidica proposta è arrivata un anno fa durante una cena romantica.

Cosa fa oggi Taylor Lautner

Dopo il grande successo di Twilight Taylor Lautner ha continuato a lavorare nel mondo della recitazione. A differenza dei colleghi Kristen Stewart e Robert Pattinson ha però avuto meno fortuna ad Hollywood. Lautner non ha più preso parte a pellicole importanti e prestigiose ma si è accontentato di ruoli in film di scarso successo. Senza contare che l’ultima pellicola nella quale ha recitato è stata Run the tide, che risale al 2016.

Taylor ha provato a ritrovare la popolarità con le serie tv, prendendo parte alla seconda stagione di Scream Queens. Il telefilm Fox non è stato però rinnovato per una terza stagione. È andata meglio con Cuckoo, serie della BBC ma disponibile pure su Netflix, nella quale Taylor indossa i panni del protagonista Dale Ashbrick Junior.