Tavassi sulla rottura di Antonella e Edoardo: “184 volte ufficiale”

“Aveva ragione Edoardo Tavassi”, questa è la frase che in queste ore sta risuonando nelle orecchie dei numerosi fans della coppia formata dai due ex gieffini Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. E si, proprio Edoardo Tavassi, ex concorrente del GF Vip 7, aveva in qualche modo predetto tutto quello che poche ore fa si è avverato, affermando che una relazione va testata nella vita reale e non in un reality show. Come in molti sapranno infatti, la love story tra i due ex gieffini è finita e non bene. Nelle ultime ore, a tornare a esprimersi sulla vicenda, è tornato proprio Edoardo Tavassi. Ecco che cosa ha detto.

Le parole di Edoardo Tavassi sui Donnalisi

Edoardo Tavassi è stato uno dei protagonisti indiscussi della scorsa edizione del GF Vip e più volte, anche nel corso dell’esperienza nella Casa di Cinecittà, aveva espresso la sua opinione circa la coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Opinione che è tornato a esplicitare in seguito alla rottura dei Donnalisi ai microfoni di Giada Di Miceli, nella trasmissione radiofonica da lei condotta Non succederà più.

“No, non so che è successo, voglio soltanto che tutti siano felici, sereni e contenti. Non dico niente perché io voglio soltanto che tutti siano felici, se sono contenti io sono contento. Io ho detto l’unico modo per scoprire realmente se state bene non è dentro questa casa, ma questa cosa la dicevo anche per me stesso, ma scoprirla fuori. Posso dire una cosa? Lo dico chiaramente, è ufficiale come quante volte si sono lasciati nella Casa. 184 volte.” Queste le parole con le quali Edoardo Tavassi ha scelto di esprimere la sua opinione sulla recente rottura della relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Senza sbilanciarsi troppo l’ex gieffino ha fatto bene intendere il suo pensiero a riguardo e ha ribadito ancora una volta la veridicità di ciò che aveva affermato dentro la Casa del GF Vip: la relazione va testata fuori, nella vita di tutti i giorni, e non nella realtà modificata del Grande Fratello.

L’amicizia don Edoardo Donnamaria e la convivenza con Micol Incorvaia

Proseguendo, nel corso dell’intervista l’ex gieffino ha anche voluto dire qualche parola sulla figura di Edoardo Donnamaria, con il quale Tavassi aveva costruito un bel rapporto all’interno della Casa. Amicizia che purtroppo è andata a raffreddarsi in seguito alla fine del reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Edoardo è la persona che più mi fa ridere nella mia vita, è una persona geniale. Se lo rivedrò? Lui si è trasferito a Milano. Io non riesco a vedere neanche gli amici che stanno a Roma Sud. Figurati se riesco a vederlo. Ti giuro credimi non c’è stata veramente occasione. Poi vabbè ci sarà da chiarirsi su tante cose. Per come sono fatto io, per chi mi conosce, io sono quello che si impone, ma alla fine si scioglie davanti a chiunque. Lui lo sa.”

Successivamente Tavassi ha anche parlato dell’imminente convivenza con la compagna Micol Incorvaia, conosciuta proprio grazie all’esperienza nella Casa più spiata d’Italia: “Ormai Micol ha deciso di trasferirsi a Roma, adesso fa su e giù per portare le cose a casa mia. Però siccome casa mia è grossa come la cabina armadio di Chiara Ferragni, se non meno, e io non avevo preventivato che al Grande Fratello avrei trovato la donna della mia vita o qualcosa di simile, probabilmente dovremmo trovare una casa più grande. O esco io, o entra la roba sua, questa è la cosa. Comunque siamo verso la convivenza, a Roma, si!”

Per finire l’ex gieffino ha parlato anche di gelosia e di progetti futuri: “Io non do veramente motivo per essere gelosa. Se sei gelosa di me devi essere gelosa del computer, dei videogiochi o dei fumetti. Io non faccio né vita mondana né niente. Io di lei mi fido tantissimo. Lei non mi dà neanche modo”, e poi “Un figlio? Uno ci pensa ma ci sono degli step.”