Tavassi, occhio nero: parlano Guendalina e il suo nuovo fidanzato

Guendalina Tavassi è tornata sui social dopo l’aggressione subita. L’influencer ha voluto rompere il silenzio in cui si era trincerata nei giorni scorsi, per rassicurare i suoi follower. Anche il suo nuovo compagno, Federico Perna, è intervenuto nelle ultime ore su Instagram per commentare quanto accaduto.

Nella serata di domenica 13 settembre l’ex gieffina è stata aggredita. Dopo aver fatto degli scatti del volto tumefatto, quindi pubblicato le immagini sui social, la Tavassi ha dovuto fare dietrofront. Tolte le foto dai social e nessuna sua dichiarazione in tal senso.

Un silenzio religioso, doveroso in questi casi, anche in considerazione delle azioni legali che la Tavassi ha già avviato a sua tutela. La preoccupazione dei fan è stata tanta. Ma c’è stato anche qualche leone della tastiera che ha messo in dubbio che tutto questo fosse una macchinazione per avere solo un po’ di visibilità.

Nulla di più lontano dalla verità. Dopo aver confermato a Fanpage.it di aver subito un’aggressione, Guendalina è tornata sui social solo nella giornata odierna. Attraverso delle Instagram stories che ha pubblicato nelle scorse ore, l’influencer ha raccontato di non poter spiegare nei dettagli cosa le è accaduto.

Da mercoledì 15 settembre Guendalina ha annunciato di voler tornare al suo lavoro. Andare avanti come ha sempre fatto con il sorriso. Questo è il suo modo di fare e reagire. Stessa reazione che ha avuto nel passato quando le capitò un evento similare.

Ed il sorriso è anche una ‘maschera’ che deve indossare, prima di tutto per i suoi figli. Per rassicurarli. Per far capire loro che nella vita davanti alle avversità si deve reagire. Da qui un messaggio ai suoi follower, cioè quello di non permettere a nessuno di rovinare la vostra vita, fermando così tutto ciò che di bello si sta facendo.

Anche il compagno in questi ultimi giorni le ha dimostrato sostegno e vicinanza in questi giorni difficili. Sui suoi account social Federico Perna ha scritto: “La cosa che amo più di te è che non perdi mai il sorriso” quindi ha aggiunto che anche con il volto tumefatto Guendalina rimane la più bella del mondo.

La coppia, recentemente, è stata a Venezia per partecipare al Festival del Cinema della città lagunare.