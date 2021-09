Guendalina Tavassi a Venezia, abito e imprevisto: qualcosa è andato storto

Anche Guendalina Tavassi a Venezia per il Festival del Cinema. Come una vera diva di un tempo, l’ex gieffina ha sfilato sul Red Carpet con un abito attillatissimo bianco, con al fianco il suo compagno Federico Perna. Lasciando così a casa tutte le recenti polemiche con l’ex marito Umberto D’Aponte.

Dopo una serie di disavventure Guendalina è finalmente riuscita a sbarcare in Laguna. Negli ultimi giorni la Tavassi è stata protagonista di una brutta vicenda. Dei vandali le hanno distrutto l’auto. Un gesto fatto probabilmente intenzionalmente.

Ma anche davanti a questa disavventura Guendalina ha reagito con fermezza ma anche con un grande sorriso. Non lasciando che le negatività del momento potessero così prendere il sopravvento. Ma sembra che altri impedimenti si siano frapposti all’arrivo di Guendalina a Venezia.

Poco prima di partire per il red carpet, infatti, alla Tavassi si è rotta la cerniera del vestito che avrebbe dovuto indossare per la consueta passerella. Da qui la necessità di un intervento sartoriale notturno, che ha fatto sì che Guendalina potesse così indossare il suo bellissimo abito.

Come se non bastasse, durante la cena di gala a cui ha partecipato la scorsa sera, la Tavassi ha dovuto fare i conti con un altro bel problema. Arrivata in albergo si è resa conto di aver perso un orecchino che aveva indossato. Il prezioso pare sia stato perso proprio durante la cena.

L’orecchino è costituito da un rubino a forma di cuore, attorniato da brillanti. Un gioiello a cui Guendalina è molto affezionata, tanto da lanciare un appello ai suoi fan su Instagram. Nella speranza che qualcuno di buon cuore, ma soprattutto onesto, possa riportaglielo.

Tra un problema e l’altro Guendalina è riuscita a rispondere anche ai numerosi commenti che ha ricevuto sui social. Ed è proprio ad un utente che le ha chiesto come mai fosse andata a Venezia, l’ex gieffina ha replicato: “Io me lo domanderei di altre persone ma non di me, che faccio cinema e televisione da 11 anni, ma forse tu non eri neanche nato“.

Una risposta epica, che però ha infiammato i social e dato il via alla cattiveria gratuita dei leoni della tastiera, che ancora un volta hanno attaccato la Tavassi. Ma la sua risposta è sempre la stessa: una sonora risata.