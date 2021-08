Guendalina Tavassi tuona: “Sfrutta i figli, vittima”, duro attacco all’ex

Guendalina Tavassi contro l’ex marito Umberto D’Aponte: l’attacco su Instagram è arrivato in queste ore. Un durissimo attacco, giunto quasi un po’ a sorpresa visto che finora Guendalina ha sempre preferito sorvolare sull’argomento separazione e figli. Non ha più resistito però, tutto a causa di un gesto di Umberto che pare non le sia andato proprio giù. Cosa sarà mai successo? Dando un’occhiata al profilo di D’Aponte, l’evento scatenante potrebbero essere delle stories pubblicate stamattina con Chloe protagonista. Chloe è la figlia maggiore nata dal matrimonio tra Umberto e Guendalina e stamattina ha inviato un tenero messaggio al padre su WhatsApp.

Nel messaggio la bimba ha fatto sapere al papà che il suo mondo senza lui è buio e spento. Si è servita di un gioco per farlo ed è riuscita a commuovere Umberto. Quest’ultimo ha postato tutto sui social, sia la chat con la figlia sia la sua reazione con gli occhi pieni di lacrime. Evidentemente tutto questo non è piaciuto a Guendalina, che a distanza di poche ore ha sbottato su Instagram. Mentre aggiornava i fan sulla sua giornata, la Tavassi ha iniziato a parlare anche di persone che dovrebbero risparmiarsi alcune cose. “Cavolate”, così le ha definite lei.

Quindi ha invitato i suoi fan a riflettere su cosa vedevano prima sui suoi social e sulla differenza tra cosa faceva lei con i figli e cosa facevano altri. Non ha menzionato l’ex marito Umberto D’Aponte, che di recente ha smentito i tradimenti, ma non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che si riferisse proprio a lui. Dopo essersi allontanata da Chloe e Sasi, Guendalina ha attaccato l’ex marito Umberto senza girarci troppo intorno:

“Io non voglio creare guerre sui social, non l’ho mai fatto e per questo mi prendo insulti e cattiverie gratuitamente. Perché non ho mai detto la verità e i fatti. Però mi sono rotta di vedere gente che utilizza e sfrutta i figli solo per fare i follower e la vittima su Instragram. Se uno deve fare il padre e il genitore lo facesse, senza scrivere str…te o piangere o far finta di essere quello che poi realmente non si è”

Insomma, Guendalina ha aspettato un po’ di tempo prima di parlare ma quando lo ha fatto non si è affatto risparmiata con le parole. Le sue dichiarazioni suonano come un durissimo attacco all’ex Umberto D’Aponte sui figli: arriverà la sua replica? Il rischio è che si inneschi quella che fino a oggi Guendalina ha preferito evitare, ovvero una battaglia social tra i due.