Guendalina Tavassi, matrimonio finito per i tradimenti? Parla l’ex marito

Guendalina Tavassi ha ritrovato l’amore. E Umberto D’Aponte? Qualcuno di recente ha sussurrato che l’ex marito dell’influencer romana abbia una dolce metà. Non solo: c’è anche chi ha insinuato che la relazione con la Tavassi sia naufragata a causa di tradimenti. Su entrambe le vicende è intervenuto il diretto interessato, Umberto, che nelle scorse ore ha fatto chiarezza su Instagram. Sotto al suo ultimo post sono piovuti centinaia di commenti: c’è chi ha sostenuto che per lui è stata una fortuna la rottura sentimentale con Guendalina (D’Aponte ha preferito non spendere alcuna parola sulla questione), chi gli ha fatto i complimenti ritenendolo un ottimo padre (D’Aponte in questo caso ha ringraziato), chi ha poi dichiarato che la storia con l’ex moglie sia appunto stata macchiata da mancanze di rispetto (D’Aponte non è stato zitto su tale vicenda) e chi ha detto che ha una compagna (D’Aponte, pure in questo caso, non è stato zitto).

“Un’altra? Corna? Ma invece di sparare caz….e resta in silenzio che fai più bella figura”. Così Umberto verso chi ha sostenuto che abbia tradito la Tavassi e che abbia una compagna segreta. D’altra parte, nei giorni scorsi, D’Aponte aveva già risposto sul tema ‘cuore occupato’. In alcune Stories Instagram aveva chiarito di essere single, aggiungendo che prima che finisse il matrimonio temeva la solitudine. Paura che è andata via via diradandosi man mano che ha trovato un nuovo equilibrio. “Sto bene oggi”, ha affermato l’uomo, che è apparso sereno e tranquillo.

Inoltre, a chi gli ha domandato se fosse pronto per vivere un nuovo amore, ha risposto che non c’è un momento in cui si è pronti oppure no. “Quando una ti prende la ‘capa’, che ci vuoi fare?”, ha detto. Insomma, al cuore non si comanda e non si può nemmeno ordinare quando iniziare a battere all’impazzata oppure no.

Al netto di tutto ciò, Umberto per ora non ha trovato colei che le ha fatto perdere la testa. Per quel che invece riguarda la nuova relazione dell’ex moglie (da poco è uscita allo scoperto con l’imprenditore Federico Perna) bocca cucitissima e zero dichiarazioni. Restano anche privatissime le cause profonde che hanno portato il matrimonio con Guendalina al capolinea.