Guendalina Tavassi: “Fidanzato amico dell’ex marito”. Caos e chiarimenti

Guendalina Tavassi, dopo che è naufragato il suo matrimonio con Umberto D’Aponte, è uscita allo scoperto con Federico Perna, imprenditore attivo nel ramo della ristorazione. La neo coppia, dopo essere stata pizzicata assieme, ha deciso di viversi alla luce del sole, senza più tenere riservata la relazione. Così, nelle scorse ore, Perna ha pubblicato su Instagram uno scatto romanticissimo con l’influencer: a fare da sfondo all’istantanea un grosso palloncino rosso a forma di cuore. In un amen sono piovuti una miriade di commenti da parte dei fan: tanti coloro che hanno augurato il meglio ai due piccioncini, ma tanti anche coloro che hanno storto il naso. In particolare ha iniziato a serpeggiare una voce che avrebbe voluto Federico amico di Umberto. Dunque l’accusa di essersi messo assieme alla sua ex moglie. Sulla vicenda è intervenuto il medesimo imprenditore, facendo chiarezza.

“Federico era amico di Umberto”. “Mi vergognerei fossi in te per ciò che hai fatto. Ricorda che la vita è un karma”. Sono alcune delle congetture che ha sostenuto qualcuno rivolgendosi a Perna e ai suoi legami con D’Aponte. Sulla vicenda Federico ha voluto dare la sua versione che è lontana dal vociferare malizioso che qualcuno ha messo in circolo: “Io amico di Umberto? Assolutamente no. Sono una persona dai sani principi”, ha specificato l’imprenditore. E ancora: “Io lavoro in un ristorante, non gestito solo da me. Nel locale si ordina e di conseguenza conosco tutti. Anche perché si trova nella stessa zona (di Umberto, ndr). Ma non per questo vuol dire essere amico”.

Gianluca, un amico stretto di Perna, sempre sotto al post in cui è scattato il dibattito, ha ribadito di conoscere benissimo l’imprenditore e che, vivendolo nel quotidiano, sa bene che con Umberto non ha mai avuto alcun rapporto di amicizia. “Ti amo”, la risposta per la presa di posizione in suo favore da parte di Federico.

Perna ha inoltre sottolineato, come già fatto qualche giorno fa, che Guendalina, avendo due figli piccoli (nati dal matrimonio con Umberto), ha inizialmente preferito tenere nascosta la love story a livello pubblico. Sempre Federico ha inoltre raccontato che Gaia, la figlia adolescente della Tavassi (avuta prima di sposare D’Aponte) era a conoscenza della nuova relazione della madre prima ancora che finisse chiacchierata dal gossip.

Tra le altre frecciatine maligne indirizzate a Perna, c’è ne è stata una particolarmente acida. “Salvati”, gli ha scritto qualcuno, consigliandogli con sarcasmo di allontanarsi da Guendalina. Pronta la risposta: “Mi ha salvato lei”. Al netto delle polemiche e degli attacchi social, la Tavassi e Federico sorridono, ebbri di felicità e passione. D’Aponte, per ora, ha preferito non commentare in alcun modo la neonata relazione dell’ex moglie.