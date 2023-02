Serata di provvedimenti e rimproveri al “Grande Fratello Vip”. Negli ultimi giorni, il clima in Casa ha raggiunto livelli inaccettabili e Alfonso Signorini è stato costretto a prendere un duro provvedimento: per due settimane il budget per la spesa sarà dimezzato. Il conduttore ha più volte ribadito di essere stufo delle continue liti tra i Vipponi e ha addirittura ammesso di cambiare canale pur di non vedere tali scene. Dello stesso parere anche le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, che hanno prontamente reduarguito i concorrenti. La verità, però, è che sono proprio queste dinamiche a tenere vivo il reality e gli autori del programma sono i primi a ‘sguazzarci’, scegliendo furbamente cosa mostrare in puntata. A tal proposito, una persona molto vicina ad un vippone si è mostrata contrariata rispetto ciò che è successo oggi 20 febbraio in puntata. Si tratta di Emanuela Fuin, la mamma di Edoardo Tavassi.

L’ex volto della TV italiana degli anni ’80-’90 ha sempre difeso suo figlio dagli attacchi della Casa ed è un’attiva commentatrice del reality. Per questo, non poteva mancare la sua opinione sulla ‘ramanzina’ della serata. La donna, infatti, si è lasciata andare a un’opinione molto popolare sul web stasera:

Il GF vuole un clima ‘peace and love’ però: ogni puntata manda in onda almeno un’ora di liti e scontri; toglie il GF Game Night che offriva sano divertimento; ignora le coppie carine e belle, per dare spazio solo a quelle piene di insulti e tossicità; non mostra un momento bellissimo ed emozionante come la sopresa di San Valentino di Edoardo a Micol. Siete voi a mandare il messaggio che servano le liti per essere protagonisti. Se volete un altro GF, iniziate a cambiare voi.

Le sue parole rispecchiano quelle condivise dai telespettatori, probabilmente stanchi di sentire questo finto buonismo da parte del programma di Canale 5. In effetti, Emanuela ha ragione da vendere: gli autori del reality sono i primi a prediligere i personaggi più ‘attaccabrighe’, dedicando loro interi blocchi. I concorrenti sanno bene come funziona il programma e agiscono di conseguenza: per attirare l’attenzione, devi litigare e scalpore. Non a caso le ‘protagoniste’ di quest’edizione sono Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Insomma, Alfonso Signorini ha rimproverato i suoi ‘vipponi’ per aver fatto esattamente ciò che la trasmissione si aspetta da loro. Dunque, perché tanta ipocrisia?

La carriera di Emanuela Fuin

Emanuela Fuin era famosa ben prima dei figli Guendalina ed Edoardo Tavassi. La donna, infatti, era una delle “ragazze coccodè” del mitico programma “Indietro tutta” condotto da Renzo Arbore con la partecipazione di Nino Frassica. Mamma Tavassi ha anche recitato nella fiction TV “Commesse”, andata in onda su Rai1 alla fine degli anni Novanta, e in numerosi film per il cinema. Inoltre, Emanuela ha preso parte anche a programmi TV come: “L’araba fenice” su Italia 1 e “Fantastico” condotto da Enrico Montesano e Anna Oxa.