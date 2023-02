Per l’ennesima volta a questa edizione del Grande Fratello Vip, il clima nella casa è diventato talmente irrespirabile da aver costretto Alfonso Signorini e tutta la produzione a prendere seri provvedimenti nei confronti dei concorrenti.

Tutto è legato ad alcuni, pesantissimi confronti avvenuti nelle scorse ore fra alcuni concorrenti, nel caso specifico Luca Onestini e Matteo Diamante da un lato e Oriana Marzoli e Martina Nasoni dall’altro.

Che tra Onestini e Diamante non scorresse buon sangue non è certo un mistero, anche e soprattutto in considerazione del fatto che entrambi hanno condiviso un rapporto speciale con la vippona Nikita Pelizon. Onestini, fin da quando Diamante ha fatto il suo ingresso nella casa, ha continuato a punzecchiare il neo entrato, mandandolo praticamente in esaurimento nervoso (Diamante si è anche lasciato andare ad un pianto isterico). Sabato scorso, tra l’altro, il lancio di una forchetta da parte di Diamante in un momento di nervosismo ha ulteriormente scaldato gli animi.

Uno scontro ancor più acceso si è consumato lo scorso weekend anche tra la fumantina Oriana Marzoli e Martina Nasoni, a sua volta entrata da poco per smuovere un po’ le acque. Le tensioni nascono nel contesto di un party di carnevale finito malissimo, con urla e insulti che hanno trasformato la casa in un pollaio.

Ad un certo punto, per esempio, Martina Nasoni è andata all’attacco di Oriana, invitandola ad “ubriacarsi dall’altra parte della casa”. La situazione è poi degenerata quando Micol ha riferito ad Oriana di un epiteto molto grave utilizzato da Martina Nasoni nei suoi confronti (l’ha definita “putt….”). Oriana ha quindi sbottato, ricevendo pan per focaccia da parte della Nasoni (“E quando vai a dire p…..a alle spalle della gente?“).

Scene davvero pietose, che sono costate molto care non soltanto ai vipponi coinvolti nelle lite ma anche a tutti gli altri concorrenti. Alfonso Signorini è così stato costretto a confermare che per le prossime due settimane il budget per la spesa sarà dimezzato.

Alfonso Signorini fa a pezzi Ivana Mrazova (ma il provvedimento non convince)

Quando il conduttore ha svelato il provvedimento, tutti gli inquilini della casa si sono comprensibilmente lamentati. Ivana Mrazova, per esempio, si è permessa di rivolgersi a Signorini dicendogli: “Ci arriva veramente poco, siamo in 20 persone“. Non l’avesse mai fatto! Il conduttore se l’è letteralmente mangiata viva, rivolgendosi a lei in questi termini: “Non farmi parlare perché se fosse dipeso da me voi tre questa sera facevate le valigie e tornavate a casa“.

Il provvedimento, ad ogni modo, ha deluso molti. Su Twitter sono apparsi molti messaggi di indignados per questa scelta così “blanda” da parte della produzione. Qui sotto alcuni dei messaggi più inviperiti.

e questo lo chiamate provvedimento serio? — Caxie ???? (@eronope_oraboh) February 20, 2023

Questo si che è un provvedimentone????????‍♀️????????‍♀️????????‍♀️????????‍♀️????????‍♀️a ridicoliiiiiiiiiii — Paciocche???? (@shevaaa1976) February 20, 2023