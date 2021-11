Tatangelo, sfogo a All Together Now: “Tet.e rifatte etc, sempre da ridire”

Tra i concorrenti che abbiamo visto salire sul palco di All Together Now nella puntata del 7 novembre c’è stato spazio anche per quello che, secondo alcuni, potrebbe essere un nuovo teen idol tutto italiano. Stiamo parlando di Michelangelo Falcone, terzo concorrente della seconda manche.

Il giovanissimo ragazzo ha tutte le carte in regola per conquistare il pubblico femminile (e non) in studio e a casa. Lo stesso J-Ax si è detto sicuro che uno dei motivi dietro al suo successo in trasmissione è legato proprio al suo evidente fascino. Ma nel format, ovviamente, il bel Michelangelo ha dovuto dimostrare di meritarsi il plauso del giudici anche e soprattutto grazie al talento.

Ed è stato proprio questo ideale scontro fra talento e bellezza ad aver scatenato più di qualche riflessione e discussione a All Together Now. In particolare, ad essersi esposta sul tema è stata Anna Tatangelo, che da sempre si ritrova costretta a dover ricevere determinati tipi di commenti sul suo fisico (e non solo).

Michelangelo Falcone a All Together Now: il punteggio e il commento di Anna Tatangelo

Michelangelo si è esibito per la seconda volta con un brano non particolarmente facile, stiamo parlando di In un giorno qualunque di Marco Mengoni. La sua performance gli è valso un 82 di partenza da parte del muro dei 100 giurati di All Together Now, una cifra già piuttosto alta che è stata successivamente aumentata.

“Mi piace molto come canta e si esprime, io gli dò un bel 5” ha commentato Rita Pavone. “Devo lasciare perdere tutte le battute che ho fatto sulla bellezza […] questa canzone l’hai fatta tua, ti porto a 90” ha aggiunto J-Ax. Francesco Renga dal canto suo ha sottolineato che potrebbe davvero avere un futuro fuori dal palcoscenico della trasmissione e l’ha portato a 91. E poi è arrivata la Tatangelo, che parlando di lui si è voluta togliere un sassolino dalla scarpa rispetto a commenti ricevuti in passato. C’è infatti stato chi, fra i maligni, si è scagliato contro la cantante per il semplice fatto che è una bella donna che si è sottoposta a qualche ritocchino. Ecco come Anna Tatangelo, dunque, ha commentato l’esibizione di Michelangelo: