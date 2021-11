Francesco Renga parla della fine della storia d’amore con Ambra Angiolini

Francesco Renga è tornato a Verissimo per promuovere la nuova edizione di All Together Now, dove è giudice insieme a Rita Pavone, Anna Tatangelo e J-Ax. Tra una confidenza e un aneddoto si è parlato pure del rapporto con l’ex compagna Ambra Angiolini, da settimane al centro della cronaca rosa per via della sua separazione da Massimiliano Allegri.

Renga e Ambra si sono amati per un lungo periodo e hanno due figli, ormai grandi, Jolanda e Leonardo. Per amore del cantante l’ex ragazza di Non è la Rai ha lasciato Roma e si è trasferita a Brescia, città natale di Francesco. Qui è rimasta dopo la rottura anche se la scorsa estate Ambra ha traslocato a Milano per stare più vicina ad Allegri, con il quale la convivenza non ha però spiccato il volo.

A Silvia Toffanin Francesco Renga ha ammesso che superare la fine della love story con Ambra Angiolini non è stato per niente facile. Entrambi hanno sofferto molto per la fine di questo grande amore. All’inizio sia Renga sia Ambra hanno avuto dei grandi sensi di colpa nei confronti dei loro ragazzi ma col tempo sono riusciti a superare ogni divergenza e attrito.

Il rapporto oggi tra Ambra e Renga

A Verissimo Francesco Renga ha dichiarato:

“Io, Ambra, Jolanda e Leonardo non smetteremo mai di essere una famiglia. Una famiglia in cui certi meccanismi sono cambiati. La cosa fondamentale secondo me è che rimanga il rispetto dei ruoli”

Il cantautore ha assicurato che oggi sia lui sia Ambra ma soprattutto Jolanda e Leonardo sono molto sereni e uniti. Da tempo l’artista sta vivendo un nuovo amore: quello con la ristoratrice bresciana Diana. Una liaison vissuta nel massimo riserbo, lontana da gossip e indiscrezioni.

Ambra Angiolini è invece di nuovo single dopo gli ultimi quattro anni trascorsi accanto a Massimiliano Allegri, ex calciatore e allenatore della Juventus. A un passo dalla convivenza la coppia è scoppiata. A quanto pare per un tradimento dello sportivo anche se i diretti interessati non hanno mai confermato le indiscrezioni.

Ambra e Allegri non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto: dopo che Massimiliano è sparito tra i due è calato il gelo totale. L’Angiolini ha prontamente lasciato l’appartamento milanese dell’ex compagno dove si era trasferita in seguito al trasloco da Brescia.