Tapiro d’Oro alla madre di Fedez. Il figlio si risposa? La risposta

Valerio Staffelli, dopo aver intercettato Chiara Ferragni un paio di volte nelle ultime settimane, ha raggiunto anche la madre di Fedez per consegnargli il Tapiro d’Oro, iconico riconoscimento di Striscia la Notizia. L’inviato del tg satirico ideato da Antonio Ricci è riuscito a ‘pizzicare’ a Sanremo la signora Annamaria Berrinzaghi, nota a tutti con il nome Tatiana. Naturalmente la donna si trova nella cittadina ligure in quanto il figlio, come è arcinoto, è in gara al Festival tra i big con il brano ‘Battito’.

Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro alla mamma di Fedez: “Tutti santi…”

Staffelli, non appena ha sorpreso Tatiana a Sanremo, ha cominciato a punzecchiarla, chiedendole se in questo momento è preoccupata per il ‘suo’ Federico che è alle prese con il divorzio dall’ex moglie, con le voci inerenti all’amante e con quelle relative alla frequentazione delle cosiddette “cattive” compagnie (il rapporto con Luca Lucci, capo ultrà del Milan, arrestato nell’ambito dell’inchiesta “Doppia Curva”).“Tutti santi siamo diventati…”, ha risposto Tatiana quando l’inviato di Striscia le ha elencato le suddette questioni spinone in cui è piombato suo figlio.

“Non sono preoccupata, sono una mamma strana. Io sono una mamma str**za”, ha aggiunto la signora Berrinzaghi. Infine il giornalista ha anche chiesto alla donna se crede che ci possa essere la possibilità di un secondo matrimonio per il figlio. “Prima o poi lo spero per lui, d’altronde è un ragazzo giovane, fallo divertire”, ha chiosato Tatiana, augurandosi che un giorno Federico possa convolare nuovamente a nozze.

Fabrizio Corona su Fedez: “L’ho conosciuto, è etero. Prima avevo dubbi”

Del rapper milanese, nelle scorse ore, ha parlato anche Fabrizio Corona, tanto per cambiare. L’ex re dei paparazzi è intervenuto a “Mow against”, presso Villa Noseda a Sanremo. Che cosa altro ha dichiarato sul cantante? “Ho avuto dei dubbi sul suo esser etero, avevo dei dubbi che fosse gay. Conoscendolo poi così bene, come l’ho conosciuto durante questi 6 mesi, credo che il mondo gay non lo abbia mai sfiorato”.

Fedez, di recente, ha parlato di Corona, sostenendo che è stato un grave errore confidarsi con lui sulla sua vita privata. Si ricorda che è stato proprio l’ex re dei paparazzi a pubblicare gli audio di Angelica Montini, la presunta amante del cantante al tempo del matrimonio con Chiara Ferragni. Corona ne ha avute anche per quest’ultima, arrivando a sostenere che l’influencer ha avuto una tresca con Achille Lauro. Nessuno dei diretti interessati ha confermato lo scoop, ma, udite udite, nessuno lo ha nemmeno smentito.