Fedez, spuntano intercettazioni sospette: Carlo Conti zittisce tutti

Durante la conferenza stampa della terza giornata del Festival di Sanremo, Carlo Conti ha dovuto rispondere a diverse domande dei giornalisti. Tra queste, una piuttosto scomoda, relativa a un concorrente in gara. Si tratta di Fedez e la questione sarebbe delicata…e anche un po’ polemica. Una giornalista è intervenuta e ha chiesto al conduttore (e alla Rai), se sia opportuno proporre sul palco dell’Ariston la performance di un artista come Fedez. Il motivo? Le presunte intercettazioni pubblicate proprio in queste ore da Repubblica, nelle quali pare esserci una mediazione da parte del capo ultrà del Milan Luca Lucci, oggi agli arresti domiciliari, per evitare che il rapper, ex Ferragni, finisse nei guai dopo la famigerata rissa con Cristiano Iovino. “Ma ve pare normale questa cosa? Bell’esempio“, afferma la giornalista. Insomma, una conferenza turbolenta: ma come ha risposto Carlo Conti? Egregiamente.

Carlo Conti risponde alla domanda sulle intercettazioni Fedez-Luca Lucci: cosa ha detto

“Per quanto mi riguarda la risposta l’hai data già nella domanda: Fedez non è stato indagato“, ha esordito così Carlo Conti per rispondere alla domanda della sala stampa. Ci ha tenuto poi ad aggiungere che:

Faccio il direttore artistico, non sono un giudice. Per fortuna mi occupo di canzoni. Sono un garantista per quanto riguarda qualsiasi tipo di processo: è fondamentale la presunzione di innocenza. Se uno viene indagato, sono scelte personali. Io ho avuto dall’azienda l’incarico di scegliere le canzoni, brani rappresentativi del mondo musicale.

Queste famose intercettazioni raccontano una storia intricata che coinvolgerebbe Fedez, Emis Killa e Luca Lucci. L’episodio “madre” è quello relativo allo scorso 22 aprile 2024, quando avvenne la rissa tra il rapper e il personal trainer romano Cristiano Iovino. Le telefonate successive rivelerebbero un legame nebuloso tra i due, con rassicurazioni del tipo: “Te fai il bravo che anche oggi ho dovuto sistemartela“. Seguono altre intercettazioni, in cui sembrerebbe che Fedez abbia detto a Lucci di “dovergli fare un regalo” e che quest’ultimo abbia risposto: “Ma figurati, abbiamo solo obblighi morali“. Tutto questo a Carlo Conti pare proprio non interessare, perché qui non si tratta di sentenze di vita, ma di show musicale.

Anche a La Volta Buona si parla di Fedez e c’è chi la pensa come Conti

Ne stanno parlando un po’ tutti e se ne parla anche a La Volta Buona da Caterina Balivo. C’è qualcuno che si trova completamente d’accordo con il conduttore di Sanremo: “Non sporchiamo gli artisti“, viene detto in studio. La riflessione è condivisa dal salotto del talk, convinto che la vita privata debba rimanere privata e non debba, in questo caso, intaccare la vita artistica, dunque la performance canora.

Per ora Fedez resta in silenzio e si gode il successo del suo brano Battito, che continua a convincere il pubblico da casa. Come andrà a finire? Non si sa, ma Carlo Conti continua a mettere i puntini su tutte le “i” che incontra.