Tapiro d’oro a Nunzia De Girolamo: Corona sbugiardato

In seguito alle accuse di censura mosse da Fabrizio Corona, Nunzia De Girolamo riceverà il tapiro d’oro e dirà come sono andate le cose

A poche ore dalla consegna del tapiro d’oro a Fabrizio Corona, questa sera sarà la volta di Nunzia De Girolamo. La conduttrice di Avanti Popolo, accusata di censura dallo stesso Corona, avrà modo di parlare con Valerio Staffelli per la prima volta dopo la famosa puntata delle rivelazioni dell’ex re dei paparazzi. Nell’ultima puntata di Avanti Popolo, andata in onda su Rai 3 martedì 17 ottobre, Corona avrebbe infatti dovuto nominare altri calciatori coinvolti nel giro delle scommesse, esattamente come aveva promesso ai suoi fans, ma le cose non sono andate esattamente così.

L’intervista di Corona è stata chiusa prima che potesse fare i tanto declamati nomi. Da lì il famoso post (qui i dettagli) che l’ex re dei paparazzi ha fatto nel dopo puntata, affermando di essere stato censurato dalla Rai, dal momento che il materiale che aveva dato alla redazione del programma non era stato trasmesso.

La consegna del tapiro a Nunzia De Girolamo e la sua versione dei fatti

Stando alle anticipazioni divulgate da TvBlog e DavideMaggio.it, nel corso della consegna che andrà in onda questa sera, giovedì 18 ottobre, pare che Staffelli abbia chiesto alla De Girolamo quali siano le sue intenzioni con Corona e se abbia in progetto di invitarlo nuovamente ad Avanti popolo. La presenza di Corona nella prossima puntata del programma potrebbe infatti rivelarsi utile per chiarire quanto è emerso martedì scorso e sgonfiare la polemica che si è creata intorno a questa spinosa faccenda.

A quanto pare la conduttrice ha lasciato aperta la porta del programma di Rai3 all’ex re dei paparazzi, sempre che lui sia d’accordo e che abbia nuovi elementi da mostrare al pubblico circa l’inchiesta sul calcio-scommesse. Per concludere, la De Girolamo avrebbe anche approfittato dell’occasione per chiarire che non ci sarebbe stata alcuna censura nei confronti di Corona e che semplicemente il materiale presentato dall’imprenditore fosse troppo per poter essere visionato dalla produzione in tempi brevi.

Motivazione che avrebbe portato alla mancata rivelazione dei tanti attesi nomi promessi dall’ex re dei paparazzi e che, stando a quanto affermato dalla conduttrice stessa, verranno mostrati nel corso della prossima puntata di Avanti popolo con o senza la presenza di Corona stesso. Chissà se l’imprenditore accetterà questa possibilità di replica o meno. Nel frattempo, per sapere tutto ciò che Nunzia De Girolamo ha affermato ai microfoni di Striscia la notizia non resta che attendere qualche ora.

Il tapiro a Fabrizio Corona

Se per la De Girolamo si tratta del primo tapiro della sua carriera, per Fabrizio Corona si parla invece del numero nove. Questa volta l’ex re dei paparazzi ha ricevuto il rinomato premio da Valerio Staffelli in seguito alla sua ospitata ad Avanti Popolo. “Ci sono rimasto male perché avevo preso degli accordi, abbiamo fatto un lavoro, abbiamo delle prove” ha dichiarato Corona a proposito della sua incista circa la vicenda di calcio-scommesse. L’imprenditore a quel punto, visibilmente seccato dalla situazione, ha iniziato a fare qualche rivelazione ai microfoni del TG satirico e a mostrare un video sul cellulare allo stesso Staffelli.

“Avevamo delle prove, avevamo un audio clamoroso in cui parlano quattro calciatori famosi e la regia non lo ha mandato. E un video in cui si sentono alcune persone, tra cui Zalewski della Roma, che parlano delle puntate e delle scommesse mentre palleggiano. Puoi non mandare in onda queste cose? Evidentemente, ha chiamato qualcuno in diretta… Allora ve li faccio a voi i nomi: tiro fuori El Shaarawy, non mi hanno fatto nemmeno una domanda quando l’ho accennato in studio. Casale, che ha litigato con l’Under21, è inguaiato fino al collo. Poi Gatti, di cui ha parlato Fagioli,” ha poi concluso Corona.