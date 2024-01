Tapiro d’Oro a Ilary Blasi: la risposta su Iovino fa acqua ovunque

Poteva Valerio Staffelli, inviato storico di Striscia la Notizia, lasciarsi sfuggire l’occasione di intercettare Ilary Blasi, finita di nuovo al centro del gossip rovente in questi giorni per via della pubblicazione del libro Che stupida? Naturalmente no. E infatti il giornalista è piombato sulla conduttrice e le ha consegnato un altro Tapiro D’Oro (l’ultimo le era stato dato lo scorso settembre. In totale ne ha collezionati, contando quello odierno, ben dieci).

Staffelli, non appena è riuscito ad ‘acciuffare l’ex moglie di Francesco Totti, le ha domandato a bruciapelo un chiarimento su Cristiano Iovino. Lei ha assicurato che con l’aitante personal trainer c’è stato soltanto un caffè, lui invece, pochi giorni fa, in una intervista rilasciata a Il Messaggero ha parlato di frequentazione intima. Altro che solo un caffeuccio. Ebbene, il volto di Striscia ha chiesto alla Blasi di tal faccenda ricevendo la seguente risposta: “Non posso dire nulla, ci sono una causa e un processo in corso”.

Va bene il processo, va bene la causa… Però forse Ilary scorda che, seppur come dice lei non può parlare, ha da poco mandato nelle librerie il suo libro in cui ci sono una miriade di informazioni inedite sull’addio con Totti. Senza contare che qualche settimana fa era pure uscito Unica su Neflix. In questi casi non fa nulla se c’è una causa?

Curioso inoltre notare come la conduttrice dallo smentire categoricamente di aver avuto una relazione di letto con Iovino, dopo la già citata intervista che quest’ultimo ha concesso a Il Messaggero, sia passata a trincerarsi dietro al “non posso parlare”. Vero che quando ci sono processi in corso è meglio andarci coi piedi di piombo. Ma è pur vero che se una persona è sicura di dire la verità, può sostenerla. Insomma, la Blasi ora, al di là della causa con Totti, potrebbe dire: “Iovino si è inventato che abbiamo avuto una frequentazione intima”.

E invece la smentita netta non arriva. Lecito chiedersi quindi il motivo. Chissà… Nelle scorse ore Ilary è anche stata parecchio chiacchierata in quanto Mediaset ha deciso di levarle la conduzione de L’Isola dei Famosi, passata nelle mani di Vladimir Luxuria. La Blasi sarà dirottata, come ha spiegato Pier Silvio Berlusconi, a Battiti Live, al posto di Elisabetta Gregoraci.