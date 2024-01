Mediaset: Gregoraci scaricata, Scotti fuori da Io Canto, ok La Talpa

Grandi manovre a Mediaset, con una vorticosa girandola per quel che riguarda le conduzioni. Pier Silvio Berlusconi, nella giornata di mercoledì 31 gennaio, ha incontrato i giornalisti rivelando il futuro di diversi programmi. Ilary Blasi è fuori da L’Isola dei Famosi che sarà condotta da Vladimir Luxuria. Per l’ex moglie di Francesco Totti si spalancano le porte di Battiti Live. Berlusconi ha spiegato che lo show musicale estivo organizzato da Radionorba è in procinto di passare sulla rete ammiraglia. “Quest’estate, se il progetto gira bene, Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi“, ha riferito il numero 1 del Biscione. A rimanere con il cerino in mano sarà quindi Elisabetta Gregoraci che dovrà appunto fare spazio all’ex Letterina di Passaparola.

La Talpa in autunno (forse)

Altro tema su cui Berlusconi ha provato a fare chiarezza è quello riguardante il futuro de La Talpa. Il dirigente ha fatto sapere che l’idea è di proporre il reality in autunno, forse su Canale Cinque. Va ricordato che è da tre anni che si dice che la trasmissione tornerà a essere prodotta; questa sarà la volta buona?

Gerry Scotti non condurrà Io Canto Family

Salta Gerry Scotti a Io Canto Family, che vedrà la luce in primavera. Dopo aver timonato Io Canto Generation, il conduttore non sarà alla guida della versione “family”. Berlusconi ha spiegato che Scotti è già molto impegnato. Sarà sostituito dall’amica Michelle Hunziker? L’amministratore delegato del Biscione ha preferito non fare nomi per il semplice fatto che deve ancora essere individuato il volto giusto. Potrebbe appunto essere la Hunziker.

Avanti un Altro tornerà anche nel 2025

Nei giorni scorsi Bonolis ha dichiarato che a giugno scadrà il suo contratto con Mediaset. Di recente ha inoltre lasciato intendere di considerare usurato il format Avanti un Altro! Eppure Pier Silvio Berlusconi la pensa in modo diverso tanto che ha assicurato che il popolare quiz show tornerà in onda anche nel 2025 con nuove puntate. Così l’Ad del Biscicone:

“Non c’è nessun segnale di difficoltà nel nostro rapporto con Bonolis. Ho un rapporto di grande stima e lavora con noi da anni. Abbiamo un sentimento di gratitudine vera nei suoi confronti. Ci siamo visti anche ultimamente e con noi ha fatto di tutto, dalla tv per i ragazzi a Il senso della vita, da Peter Pan a Ciao Darwin. Paolo sa benissimo che oggi più che mai siamo aperti a qualsiasi tipo di contenuto. Sarebbe nelle condizioni di farlo, vero che il contratto ha una scadenza e finisce ma posso dire che ci sarà l’anno prossimo, nel 2025, con una nuova edizione di Avanti un altro. Cosa succederà non dipende solo da noi, siamo felici di averlo e anche felici di seguire il suo spirito innovativo.

Viola come il mare 2 in anteprima su Infinity

Berlusconi ha infine rivelato che su Mediaset Infinity potrebbe andare in onda in anteprima Viola come il mare 2. Su Canale 5 sarà trasmesso in primavera o in autunno. Ancora da decidere le date esatte.