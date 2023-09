La Talpa, toto conduttori: spunta un altro nome. Ecco di chi si tratta

Uno dei ritorni più attesi della prossima stagione televisiva vede protagonista uno dei reality cult dei primi anni 2000, La Talpa. Come in molti ricorderanno il format prevedeva che un gruppo di concorrenti si recasse in un luogo isolato cercando di smascherare l’identità di un misterioso individuo, chiamato appunto “La Talpa”, che lavorava in gran segreto al fine di sabotare le attività di tutto il gruppo e mettere in difficoltà i concorrenti. Il vincitore del programma era colui che riusciva a individuare La Talpa.

Le puntate del reality show, dopo numerosi rinvii, dovrebbero andare in onda nella primavera del 2024 su Italia 1, salvo modifiche dell’ultimo minuto, e nelle ultime settimane si è fatto un gran vociare circa i nomi dei possibili conduttori di questa edizione del programma. Tra i tanti, a fine luglio, era spuntato il nome di Vladimir Luxuria ma questa settimana il magazine Vero ha svelato chi sarà con tutta probabilità il nuovo presentatore. Ma non finisce qui in quanto il settimanale ha parlato anche degli opinionisti e dei possibili concorrenti che faranno parte del cast dell’attesissimo programma.

Enrico Papi conduttore de La Talpa

Pare proprio che i nodi relativi alla conduzione si siano sciolti, o almeno così si spera. Senza troppi indugi, il magazine ha fatto sapere che, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, a condurre questa edizione de La Talpa sarà con tutta probabilità Enrico Papi.

Insomma, se ciò venisse confermato questo potrebbe essere davvero un anno d’oro per il conduttore, che si appresta a realizzare diversi progetti con Mediaset: si è infatti da poco conclusa l’edizione de L’Isola dei Famosi nella quale Papi ha svolto il ruolo di opinionista al fianco di Vladimir Luxuria e a breve tornerà sul piccolo schermo alla conduzione de La Pupa e il Secchione e un nuovo show musicale su Italia 1.

Gli opinionisti e i concorrenti

Passando invece agli opinionisti, lo scorso anno si è a lungo parlato della possibilità di vedere Wanda Nara vestire i panni di commentatrice all’interno della trasmissione. Al momento non vi è ancora nessuna certezza riguardo questa notizia e ad affossare l’ipotesi ci sarebbero anche i numerosi progetti nei quali la donna è attualmente impegnata e che la terrebbero lontana da ulteriori incarichi.

Proseguendo, stando a quanto segnalato dal settimanale Vero, per il ruolo di opinionista sarebbe in lizza Gemma Galgani. Anche in questo caso si tratta solamente di voci e ai più sembra davvero difficile che la Galgani riesca a portare avanti un progetto simile, dal momento che a breve sarà nuovamente impegnata con le registrazioni di Uomini e Donne.

Infine, pare che se la Galgani dovesse accettare l’incarico, al suo fianco potrebbe arrivare anche una sua cara amica a farle compagnia: Ida Platano. L’ex dama di Uomini e Donne, che a oggi è fidanzatissima con Alessandro Vicinanza, potrebbe infatti rientrare nella lista dei papabili concorrenti.

Ma non finisce qui in quanto pare che tra le personalità selezionate per il cast de la Talpa ci sia anche un ex allievo di Amici: Marco Carta. Chissà se davvero il cantante deciderà di lanciarsi in questa nuova avventura e fare così ritorno sul piccolo schermo.

Infine anche Elenoire Casalegno e Laura Maddaloni potrebbero decidere di partecipare al reality. Quest’ultima in particolare potrebbe farlo per seguire le orme del marito, Clemente Russo, che partecipò a La Talpa nel lontano 2008.

Ovviamente al momento si tratta solamente di rumors e indiscrezioni, pertanto non si sa se i personaggi citati siano o meno stati confermati. Per saperlo non resta che attendere ancora un po’.