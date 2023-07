Conduzione La Talpa, chi c’è in pole position: il nome convince

Dopo anni di proclami ma non di effettive messe in onda, pare che stavolta, per il reality show La Talpa, sia il momento giusto. Per chi non lo ricordasse, il programma era stato annunciato anche lo scorso anno nei palinsesti Mediaset, peccato che poi, quando si è trattato di realizzarlo, non se ne è fatto più nulla. Il 2024, secondo quanto spiegato da TvBlog, sarà l’anno giusto. Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, la trasmissione dovrebbe vedere la luce. Non su Canale Cinque ma su Italia Uno. Chi ci sarà a condurre?

I vertici di Cologno Monzese stanno ragionando e sarebbero orientati a trasmettere il reality – che deve ancora essere prodotto – nel corso della prossima primavera. Il format sarà rinnovato parecchio rispetto all’ultima volta che è andato in onda anche se il concept di scovare appunto la talpa sarà naturalmente salvaguardato. Capitolo conduzione: i piani alti di Cologno Monzese avrebbero messo gli occhi su Vladimir Luxuria. L’ex parlamentare, per ora, sarebbe in pole position.

Si tratterebbe di una novità. Luxuria non ha mai condotto programmi di un certo peso, ma l’esperienza in tv non le manca. E soprattutto non le mancano preparazione e talento. Anche nell’ultimo ruolo ricoperto in qualità di opinionista a L’Isola dei Famosi ha fatto un figurone. L’idea di piazzarla alla guida de La Talpa non è per nulla campata in aria.

Reality Mediaset: Temptation Island al posto de L’Isola dei Famosi?

Nella girandola dei reality promossi da Mediaset, potrebbe non trovare più posto L’Isola dei Famosi. Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato nel corso della presentazione dei palinsesti che lo show potrebbe subire uno stop per un anno. Sempre secondo TvBlog a rimpiazzarlo potrebbe esserci una nuova edizione di Temptation Island.

Va da sé che se si prendesse questa strada Ilary Blasi, al pari della collega Barbara d’Urso, si ritroverebbe orfana di trasmissioni E va anche da sé che lo stop di un anno di cui ha parlato il numero uno di Mediaset potrebbe poi essere prolungato per il futuro. Insomma, c’è il rischio concreto che L’Isola venga definitivamente archiviata.