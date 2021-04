Tapiro d’Oro a Francesco Totti: arriva la replica a Cassano

Valerio Staffelli raggiunge l’ex capitano della Roma per permettergli di replicare alle parole del suo collega sulla serie tv Speravo de morì prima; inoltre, il marito di Ilary Blasi si dichiara dispiaciuto per le minacce ricevute dall’attore Ganmarco Tognazzi

Tapiro d’oro a Francesco Totti nella puntata di domani di Striscia la notizia. Valerio Steffelli ha il compito di consegnare il noto premio televisivo satirico del programma al marito di Ilary Blasi, dopo le dichiarazioni di Antonio Cassano. Questo non è di certo il primo Tapiro che viene consegnato all’ex Capitano della Roma. Si tratta, infatti, del settimo della sua carriera. Per chi non avesse seguito la vicenda, Antonio Cassano aveva fatto sapere che la serie tv Sky Speravo de morì prima, dedicata a Totti, non è riuscita a conquistarlo. Ha ammesso che gli è piaciuta “molto poco”. Il motivo? Non ha trovato somiglianza con l’attore che lo interpreta.

“Mi dipingono come uno invadente e io non lo sono”, ha continuato Cassano. Queste sue dichiarazioni non sono passate inosservate al programma satirico del presale di Canale 5. Staffelli l’ha raggiunto per consegnargli il suo sedicesimo Tapiro. L’ex attaccante di Roma, Milan, Inter, Real Madrid e Sampdoria ha confermato, di fronte le telecamere, quanto precedentemente dichiarato. Ed ecco che ora è il turno di Totti, intercettato a Roma dall’inviato. L’ex capitano della Roma sfrutta questa occasione per rispondere, appunto, alle critiche del suo collega.

“Da quello che conosco io il personaggio gli somiglia. So che Antonio si è arrabbiato, ma per me ne è uscito bene”

Inoltre, il marito di Ilary Blasi nega a Striscia la Notizia altre dichiarazioni di Cassano. Quest’ultimo aveva rivelato che spesso raggiungevano direttamente Trigoria dopo le notti brave. Totti ci tiene a fare delle precisazioni al riguardo.

“Alcune volte abbiamo fatto più tardi del previsto, ma mai fino a Trigoria. Eravamo single tutti e due, quindi era giusto. Chi non l’ha fatto? Sempre con il rispetto per il lavoro che facevamo”

Francesco Totti a Striscia la notizia: le critiche sulla serie

Greta Scarano interpreta nella serie tv Speravo de morì prima Ilary Blasi. Cosa ne pensa al riguardo Totti? A Valerio Staffelli ammette che trova l’attrice una bella ragazza, ma a detta sua con la moglie non ci sarebbe gara.

Sempre di fronte alle telecamere di Mediaset, l’ex calciatore confessa di sentire la mancanza del calcio giocato. Non solo, commenta gli attacchi e le minacce che Gianmarco Tognazzi – nella serie interpreta Luciano Spalletti – ha ricevuto sui social.

L’ex campione dichiara di essere dispiaciuto, in quanto pensa che l’attore abbia interpretato “benissimo” l’allenatore italiano. Spera che Spalletti non si sia arrabbiato per quanto accaduto.