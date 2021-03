Tapiro d’Oro a Cassano dopo le parole sulla serie tv su Totti

Antonio Cassano attapirato da Striscia la notizia. Lo sportivo ha ricevuto dall’inviato Valerio Staffelli il mitico Tapiro d’Oro. Il motivo? Le recenti critiche a Speravo de morì prima, la serie tv prodotta da Sky che racconta la vita privata e calcistica di Francesco Totti. Nella serie Er Pupone ha il volto di Pietro Castellitto, figlio di Sergio e della scrittrice Margaret Mazzantini. Cassano è stato invece interpretato dal giovane attore Gabriel Montesi.

Antonio Cassano ha bocciato il lavoro che gli sceneggiatori hanno fatto sulla sua figura in Speravo de morì prima. L’ex attaccante di Roma, Milan, Inter, Real Madrid e Sampdoria ha pubblicamente dichiarato di non essere stato rappresentato adeguatamente sul piccolo schermo.

Raggiunto a casa sua a Genova, l’ex campione ha ritirato il Tapiro d’Oro di Striscia la notizia e confermato quanto detto in precedenza: la serie su Francesco Totti non gli è proprio piaciuta.

“La realtà non supera il 5%, il resto è romanzato. Io vengo fatto passare per un invadente, per qualcuno che non sono: fuori casa sono un pazzo scatenato, lo ammetto, ma a casa di Francesco mi sono sempre comportato bene. Non ho mai sbattuto le porte! Per non parlare dell’attore che fa la mia parte: non sarò bello, ma lui è peggio”