Speravo de morì prima, la serie su Totti: numero puntate, attori, repliche

By

Debutta finalmente la serie-evento del 2021: Speravo de morì prima. La fiction racconta una parte della vita di Francesco Totti. Sei episodi per un totale di tre puntate/appuntamenti serali. Le date da segnare in agenda sono dunque quelle del 19 marzo, 26 marzo e 2 aprile. Speravo de morì prima va in onda ogni venerdì sera su Sky Atlantic, canale 110 di Sky, a partire dalle ore 21. Ogni singolo episodio ha una durata di circa 40-50 minuti: ogni appuntamento televisivo è composto da due episodi.

La trama di Speravo de morì prima

Speravo de morì prima racconta gli ultimi anni di carriera di Francesco Totti. Più precisamente gli ultimi 18 mesi del suo percorso calcistico iniziato quando era solo un ragazzino. Un racconto molto realistico, che ripercorre il ritorno di Luciano Spalletti alla Roma e uno degli addii più duri del mondo del calcio. Viene raccontato un anno e mezzo molto denso di avvenimenti e ricco di sfide per Francesco Totti, che si concluderà con il suo straziante addio alla Roma e al mondo del calcio.

Chi sono gli attori di Speravo de morì prima

In Speravo de morì prima Pietro Castellitto indossa i panni di Francesco Totti. Classe 1991, il giovane attore è il figlio di Sergio Castellitto e della scrittrice Margaret Mazzantini. Castellitto junior ha recitato in tre film diretti dal padre ovvero: Non ti muovere, La bellezza del somaro, Venuto al mondo.

L’altra protagonista della serie Sky è Greta Scarano, che presta il volto a Ilary Blasi. L’attrice ha iniziato la sua carriera con Un posto al sole ma ha ottenuto la grande popolarità solo nel 2015, grazie al film Suburra. Successivamente ha recitato in diverse fiction e film tra cui Il Commissario Montalbano.

La parte di Luciano Spalletti è stata assegnata a Gianmarco Tognazzi, celebre figlio di Ugo e fratello di Ricky e Maria Sole. Monica Guerratori è invece la madre di Francesco Totti.

Le repliche di Speravo de morì prima

Le repliche di Speravo de morì prima sono disponibili in streaming sulla piattaforma Now.