Tapiro d’oro a Elodie e arriva la verità sulla crisi con Iannone

Il 22 settembre era uscito il suo nuovo singolo A fari spenti e, nella serata di martedì 10 ottobre, Elodie ha ricevuto il suo primo Tapiro, consegnatole da Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia. Per promuovere il brano, la cantante aveva scelto di pubblicare una foto senza veli sui social, che aveva suscitato tanta ammirazione ma anche tante polemiche.

Striscia la Notizia: Primo Tapiro per Elodie

Staffelli ha quindi intercettato Elodie a Milano, durante un aperitivo con il fidanzato motociclista Andrea Iannone. In seguito c’è stata la consegna del famoso Tapiro (Tapiro d’oro della carriera), il primo per la cantante. A preannunciare l’incontro con Staffelli è stato un promo pubblicato sulla pagina web ufficiale di Striscia la Notizia, che ha anticipato qualche immagine del servizio andato in onda su Canale 5 in prima serata.

“Sono molto onorata” ha detto Elodie dopo aver ricevuto il Tapiro da Staffelli. Quando quest’ultimo le ha chiesto se fosse vero che il mostrarsi senza veli rappresentava un modo per promuovere il disco, la cantante romana ha replicato: “No, no perché mi piace proprio. È proprio una mia passione“. “È il mio modo di esprimermi. Io ho sempre lavorato tanto anche con il mio corpo” ha continuato. In chiusura, Elodie ha smentito anche le voci di crisi con Iannone che erano circolate nei giorni scorsi.

A fari spenti e la foto social: polemiche e complimenti

La canzone A fari spenti porta la firma di Elisa ed era arrivato dopo il successo riscosso dall’ultimo album di Elodie intitolato Ok. Respira. Come detto, ad accompagnare l’uscita del singolo c’era stata una fotografia senza veli della cantante romana, che nel giro di poco aveva fatto il pieno di like e commenti sui social. Tra messaggi di complimenti e di sana invidia per la bellezza di Elodie, a dire la propria erano state anche personalità del mondo dello spettacolo, come Andrea Delogu e Giulia Salemi. La prima aveva espresso la sua ammirazione, mentre la seconda aveva commentato in modo ironico.

Non erano mancati, tuttavia, commenti negativi e polemici. Diversi utenti, ad esempio, avevano ritenuto troppo provocatorio lo scatto di Elodie, mentre altri avevano sostenuto che la cantante stesse usando la tattica della foto e del video osé per sviare l’attenzione dalla qualità della sua canzone. In parole povere, secondo alcuni utenti Elodie avrebbe utilizzato la sua bellezza per vendere dischi. Una polemica che, nel complesso, si era rivelata abbastanza inutile. Nel mondo pop, infatti, diversi cantanti sono soliti rappresentare la propria arte a 360 gradi, costruendo un’immagine attorno al proprio personaggio. Si potrebbero citare numerosi casi, come Beyoncé, Lady Gaga o Rihanna.