Tapiro d’Oro a Diletta Leotta: Abbagnato stroncata con una frase

Undicesimo Tapiro d’Oro per Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn è stata intercettata dallo storico inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli dopo le dichiarazioni ‘rumorose’ di Eleonora Abbagnato, moglie dell’ex calciatore Federico Balzaretti. L’étoile, nei giorni scorsi, ospite nel programma di Alessia Marcuzzi Obbligo e Verità, ha dichiarato che quando il marito lavorava a Dazn una bella ragazza le metteva il “c*lo in faccia”. Immediatamente si è capito che la danzatrice si stava riferendo a Diletta Leotta. La stessa Abbagnato ha tolto ogni dubbio qualche giorno dopo quando si è lasciata intervistare da Monica Setta a Storie di donne al bivio, confermando che le sue esternazioni avevano come bersaglio proprio la conduttrice siciliana. Ebbene, che cosa pensa quest’ultima dell’intera faccenda?

Diletta Leotta replica a Eleonora Abbagnato e smentisce la sua ricostruzione

Staffelli è riuscito a pizzicare a Milano la Leotta, ricordandole che cosa ha detto di lei la Abbagnato. “Quando mio marito lavorava in tv con una bella ragazza ero molto gelosa. Lei gli metteva il c*lo in faccia. Io non ho le sue forme purtroppo”, aveva raccontato l’étoile. Diletta si è fatta un sorriso e ha negato di aver assunto atteggiamenti provocatori nei confronti di Balzaretti. “La malizia sta negli occhi di chi guarda”, ha detto la catanese, di fatto lanciando una stoccata alla Abbagnato e sostenendo che la sua gelosia l’ha tratta in inganno.

“Io – ha aggiunto la conduttrice – ho sempre lavorato con grande professionalità e leggerezza, perché serve anche leggerezza”. Infine l’appello alla Abbagnato dai microfoni di Striscia la Notizia. Diletta ha invitato l’étoile e il marito nel suo podcast Mamma Dilettante: “Così creiamo una bella rete tra donne. Dobbiamo essere empatiche e solidali tra di noi. Loro hanno una famiglia stupenda: non vedo l’ora di vederli e fare una bella intervista”.

Cosa ha detto Eleonora Abbagnato a Monica Setta

Eleonora Abbagnato, nell’intervista di pochi giorni fa concessa a Monica Setta a Storie di donne al bivio, ha spiegato di aver provato molta gelosia nei confronti di Diletta Leotta, accusandola di aver assunto verso il marito atteggiamenti fuori luogo ai tempi in cui entrambi lavoravano per Dazn. Inoltre ha rivelato che non appena ha avuto l’opportunità, si è presentata alla stessa Leotta, mantenendo un tono distaccato e sottolineando di essere la moglie di Balzaretti. E ancora, ha ammesso che a mandarla fuori di testa furono anche i commenti sui social di diversi utenti che sostenevano che tra l’ex calciatore del Palermo e Diletta ci fosse del tenero.