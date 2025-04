Eleonora Abbagnato: “Sedere in faccia a mio marito, sì era Diletta Leotta: come ho reagito”

Eleonora Abbagnato, intervistata da Monica Setta a Storie di donne al bivio (la puntata sarà trasmessa sabato 19 aprile, dalle ore 15 su Rai 2), ha confermato ciò che tutti avevano intuito, vale a dire che quando intervenne nel programma di Alessia Marcuzzi Obbligo o Verità’ e disse che una conduttrice provocò suo marito Federico Balzaretti mettendogli il “cu*o in faccia” si riferiva a Diletta Leotta. Quest’ultima ha collaborato con l’ex calciatore per due anni a Dazn. Secondo la Abbagnato, la siciliana si prese una confidenza esagerata con suo marito. L’Etoile ha addirittura dichiarato che è “diventata matta” quando ha visto che iniziarono a circolare sui social immagini e commenti che presumevano che tra Leotta e Balzaretti ci fosse qualcosa di più rispetto a un rapporto professionale. Innanzi a una simile situazione, Eleonora ha deciso, appena ha avuto l’occasione, di presentarsi con piglio alla conduttrice di Dazn, con lo scopo di mettere le cose in chiaro.

Eleonora Abbagnato si è presentata a Diletta Leotta: “Sono la moglie”

“Amo mio marito come il primo giorno e sono gelosa”, ha subito spiegato la Abbagnato confidandosi con Monica Setta (le anticipazioni dell’intervista sono state rese note dell’AdnKronos). Spazio quindi all’aneddoto di quando decise di affrontare a tu per tu la conduttrice siciliana: “A Milano, tempo fa, mi capitò di incontrare Diletta Leotta che, lavorando a Dazn con Federico, mostrava di avere con lui una confidenza eccessiva. Scattai subito e mi presentai in modo formalissimo, piacere sono la moglie”. Naturalmente scelse il tono formale per rimarcare un certo distacco e per far intendere in maniera palese il suo pensiero in riferimento agli atteggiamenti di Diletta.

“Diletta ha quelle curve che io non ho. Ma furono i meme che giravano sul web raffigurando lei e mio marito in love a farmi diventare matta”, ha aggiunto l’Etoile che ha poi voluto precisare che “tra lei e Federico non c’è mai stato altro che lavoro”. Nonostante ciò, la Abbagnato ha avvertito il bisogno di ‘marcare’ in modo inequivocabile il territorio. Ha inoltre sostenuto che Leotta è una “donna esuberante, sicura del suo fascino”. “Io ho voluto mettere le cose in chiaro immediatamente. La moglie sono io e basta”, ha chiosato.

Federico Balzaretti, la fiducia ferrea della moglie

La Abbagnato ha voluto precisare che è sì gelosa, ma che mai ha esercitato pressioni di controllo tossico sul marito, anche perché ripone in lui piena fiducia. In particolare, sempre a Storie di donne al bivio, ha raccontato che mai le è balenata l’idea di spiare il cellulare del compagno per trovare eventuali chat compromettenti: “Rispetto mio marito, non so usare il modello di cellulare che lui ha e non ho mai pensato di trafugare la password per spiare le sue conversazioni”.

Ha quindi ribadito di fidarsi dell’ex calciatore, spendendo per lui e per il suo matrimonio parole al miele, dicendosi sicura che Balzaretti la ama come quando si sono conosciuti. “Stiamo insieme così bene anche perché io sono attentissima ad ogni cosa che possa alterare la nostra intesa”, ha concluso Eleonora.