Tapiro a Sgarbi: “Mughini? Ho pensato a un pugno, perché non l’ho fatto”

Continua a far chiacchierare la rissa scoppiata al Maurizio Costanzo Show tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Per l’increscioso episodio il critico d’arte e opinionista tv ha ricevuto un Tapiro gigante da Striscia la notizia. La consegna è stata effettuata domenica 8 maggio, in occasione del 70esimo compleanno di Sgarbi, da tempo uno dei personaggi più discussi del piccolo schermo.

La dichiarazione di Valerio Staffelli

A Valerio Staffelli Vittorio Sgarbi ha dichiarato senza troppi giri di parole:

“Potrebbe essere un Tapiro che mi viene dato per quello che ho fatto, ma in realtà io ho subito. Quindi possiamo condividerlo con Mughini. Ho pensato di atterrare Mughini con un pugno, ma avrei fatto una figuraccia. Allora sono stato fermo”

Il servizio completo con l’intervista a Vittorio Sgarbi andrà in onda a Striscia la notizia lunedì 9 maggio, come sempre a partire dalle 20.30. La lite con Giampiero Mughini è avvenuta a causa della guerra in Ucraina, che va avanti dallo scorso febbraio. Sgarbi ha difeso Albano, altro ospite del Maurizio Costanzo Show, e il suo rapporto passato con il leader russo Vladimir Putin per il quale ha cantato in diverse occasioni.

Per Sgarbi e Mughini non si è trattato di certo della prima volta: già tre anni fa hanno avuto un acceso scontro in televisione durante la crisi del primo governo Conte. Dopo lo scontro fisico pare che Maurizio Costanzo abbia chiesto ai due di tornare nella sua trasmissione per suggellare la pace, ma entrambi non hanno ancora risposto.

Perché hanno litigato Sgarbi e Mughini

L’origine dello scontro tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini è stato uno scambio di opinioni su Putin. Ad introdurre il discorso Maurizio Costanzo, che rivolgendosi ad Albano ha domandato quante volte avesse cantato per lui. Il cantante di Cellino San Marco ha tuttavia precisato di non essere legato al russo da rapporti di amicizia, definendolo piuttosto un appassionato dell’Italia.

La piega del discorso non ha però incontrato le simpatie di Mughini, a cui ha fatto seguito la piccata replica di Vittorio Sgarbi. Neppure gli interventi di Paolo Bonolis, Giuseppe Cruciani e dello stesso Carrisi sono serviti a placare gli animi. Il tutto è sfociato in uno scontro durante il quale l’opinionista sportivo si è alzato dalla sedia per avvicinarsi al collega e spintonarlo.