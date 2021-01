Tanya Roberts è morta davvero: l’attrice alla fine non ce l’ha fatta

Tanya Roberts è morta davvero, stavolta la notizia dovrebbe essere certa. Il condizionale a questo punto non è d’obbligo ma quasi. Già nelle scorse ore infatti l’agente ha annunciato la morte dell’attrice che poi è stata smentita. Tutto è avvenuto nel giro di una giornata, in sole 24 ore Tanya Roberts è stata data prima per morta, poi per viva e adesso nuovamente per morta. Un susseguirsi di aggiornamenti che non possono che suscitare un po’ di tristezza. Soprattutto perché i suoi fan, e immaginiamo i suoi famigliari, alla fine avevano sperato nel miracolo. Che purtroppo non è avvenuto.

L’attrice, diventata popolare con il ruolo di Bond Girl al fianco di Roger Moore e anche per essere stata una Charlie’s Angel, era ricoverata da giorni in un ospedale di Los Angeles. Ha avuto un malore nel giorno della vigilia di Natale ed è stata portata in ospedale d’urgenza. Ieri il marito le ha fatto visita, i medici lo hanno chiamato per un ultimo saluto dopo aver intuito che l’attrice fosse in fin di vita. L’uomo ha visto Tanya Roberts chiudere gli occhi e abbandonarsi a sé stessa, così ha pensato che fosse morta. Anche perché i medici lo avevano preparato a questa eventualità.

Lasciata la stanza d’ospedale, l’uomo ha subito avvisato l’agente della Roberts che ha reso pubblica la notizia. Ma il marito aveva tratto le conclusioni sbagliate, infatti la donna non era affatto morta. E infatti stamattina è arrivata la smentita. Nelle scorse ore è stato reso noto che Tanya Roberts era ancora viva. Neanche il tempo di metabolizzare quanto accaduto che subito è arrivata una nuova notizia sulla morte di Tanya Roberts. E stavolta non dovrebbero esserci ulteriori sorprese.

Alla fine insomma l’attrice non ce l’ha fatta, è venuta a mancare all’età di 65 anni in seguito a un malore. Pare ci abbia lasciato nella serata di ieri, lunedì 4 gennaio, quando era ancora ricoverata al Cedars-Sinai Hospital di Los Angeles. A riportare la notizia dell’ultima ora che conferma la scomparsa dell’attrice è stato TMZ. Stavolta i medici hanno chiamato il marito di Tanya Roberts per dargli direttamente la triste notizia.