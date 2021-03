Tania Cagnotto mamma bis, è nata Lisa: il lieto annuncio (Foto)

By

L’ex tuffatrice è diventata madre per la seconda volta. La bambina è nata con qualche settimana di ritardo

Da poche ore Tania Cagnotto è diventata di nuovo mamma: è nata la sua piccola Lisa avuta con il marito Stefano Parolin, sposato nel 2016. Il countdown era scaduto lo scorso 24 febbraio e dopo quasi due settimana la piccola è venuta al mondo. In questi giorni sui social la sportiva ha pubblicato diverse storie in cui la primogenita Maya chiamava dall’esterno la sorellina invitandola a nascere. A dare il lieto annuncio è stata proprio la Cagnotto:

“Ce l’abbiamo fatta. Dopo ben nove giorni di ritardo la nostra Lisa ha deciso di presentarsi. Benvenuta al mondo piccola mia”

Qualche mese fa ospite a Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin, Tania Cagnotto aveva annunciato la sua gravidanza, dicendosi felice per Maya anche voleva una sorellina con cui giocare e crescere insieme. Nell’ultimo periodo, l’ex tuffatrice aveva vissuto un momento abbastanza difficile. Il padre Giorgio era stato colpito dal Coronavirus. L’ex olimpionico, a sua volta tuffatore con due argenti e due bronzi, è riuscito a guarire nel giro di pochi giorni ed è tornato a vivere nella casa di Bolzano con la moglie Carmen Casteiner.

Tra le star mamme del 2021 Tania Cagnotto è stata la prima a diventarla. Chiara Ferragni darà alla luce la sua seconda figlia tra qualche settimana. A dicembre scorso l’influencer aveva condiviso su Instagram un selfie in cui mostrava il pancione. Elisa Di Francisca a maggio diventerà mamma per la seconda volta dal marito Ivan Villa, sposato nel 2019. Melory Blasi, sorella minore di Ilary Blasi, lo scorso novembre aveva annunciato di essere in dolce attesa del suo primo figlio dal marito Tiziano Panicci.

La prossima estate anche Belen Rodriguez diventerà mamma bis. L’argentina è in dolce attesa dal nuovo compagno Antonino Spinalbese. La showgirl continua a mostrarsi su Instagram con una serie di scatti che continuano a fare il pieno di like. La sorellina di Santiago, il figlio di Stefano De Martino, avrà una sorellina e si chiamerà Luna Marie. In pochi credevano che l’amore tra Belen e Antonino sarebbe arrivato così lontano e, invece, i due fanno sul serio.

Chissà questo 2021 cosa riserverà per altre coppie. Ci saranno altre cicogne in arrivo?