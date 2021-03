Belen: 30esimo Tapiro d’Oro, è record. Motivo della consegna e la reazione

Belén Rodríguez da record. La showgirl argentina ha ricevuto il trentesimo Tapiro d’Oro da quando è in Italia. A consegnarglielo il ‘solito’ Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia: il recapito del premio delle gaffe è già avvenuto e il video relativo verrà mandato in onda stasera martedì 2 marzo 2021, durante il classico appuntamento con il Tg Satirico di Canale 5, a partire dalle ore 20.35.

A cosa si deve la 30esima ‘tacca’? Nei giorni scorsi Belen è finita al centro delle polemiche perché sabato ha presenziato all’inaugurazione di un locale milanese, zona Lambrate, dove più di 400 ospiti hanno ballato senza mascherine e distanziamento. Intercettata a Milano da Staffelli, l’ex moglie di Stefano De Martino, ha dichiarato: “Sono andata lì per pranzo. Ero seduta in una zona riservata e la mascherina l’ho tolta solo per mangiare e scattare qualche foto. Non ho visto la folla, perché sono andata via prima che la situazione degenerasse”.

Nella speciale classifica dei Tapiri d’Oro, Belen si piazza al primo posto. Sul podio degli attapirati storici salgono anche Rosario Fiorello (25 Tapiri d’Oro, medaglia d’argento) e Antonio Cassano (15 Tapiri d’Oro, medaglia di bronzo).

Belen Rodriguez e la dolce attesa: Antonino Spinalbese un fulmine ‘d’amore’ a ciel sereno

Belen è incinta di 5 mesi. La conferma è giunta nelle scorse settimane, nonostante la notizia, in via ufficiosa, circola da un paio di mesi. Il padre della nascitura, Luna Marie (questo il nome scelto per il frutto d’amore), è Antonino Spinalbese, l’uomo che ha stregato la Rodriguez dopo che questa ha vissuto lo ‘spigoloso’ naufragio matrimoniale con Stefano De Martino. Antonino e la showgirl si sono conosciuti l’estate scorsa, a Ibiza, ed è stato amore a prima vista. Un piacevole fulmine a ciel sereno giunto dal cielo spagnolo.

Oggi la modella sudamericana si dichiara innamoratissima del giovane hair stylist, 25 anni, che ha 11 primavere meno di lei. La differenza d’età non è assolutamente un problema, ha più volte ribadito Belen che ha confidato di guardare altro in un uomo. Spinalbese nel frattempo si tiene lontano dalla luce dei riflettori del piccolo schermo (per ora non ha rilasciato interviste televisive). Molto attivo invece sui social, in particolare su Instagram, dove la ‘diffusione’ dell’amore provato per la Rodriguez è all’ordine del giorno.