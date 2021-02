Caterina Balivo, compleanno: l’ospite a sorpresa è Belen (foto e gossip)

Già l’anno scorso Caterina Balivo aveva festeggiato i suoi 40 anni tra canti, balli, baci e abbracci. Anche quest’anno, la conduttrice non si è fatta mancare nulla e ha voluto festeggiare il suo compleanno tra le braccia del marito e insieme alle sue amiche, tra cui anche Belen Rodriguez. La giudice de Il Cantante Mascherato ha anche pubblicato un video dove ha ringraziato tutti i suoi follower. Un video molto dolce, dove era in compagnia di suo marito Guido Maria Brera, davanti al mare della loro casa in Toscana. I due si stringono forte, uno dei pochi momenti di intimità che la Balivo ha condiviso sui social.

Poche ore dopo, la Balivo era a Milano a spegnare le candeline insieme ad un gruppo di amiche. Dal video si vede che tutte sono davanti una bella torta e incitano Caterina a spegnere le candeline. Tra le più divertite ovviamente Belen.

Un periodo ricco di novità per Caterina Balivo che si ritrova a partecipare al programma tv Il Cantante Mascherato nel ruolo di giudice. Sono lontani, ormai, i tempi di quando conduceva Vieni da me su Rai Uno ed era impegnata dal lunedì al venerdì, tutti i giorni.

Di recente, la conduttrice ha anche spiegato i motivi del suo ritiro a Vieni da me. La conduttrice ha rilasciato un’intervista a Domenica In dove ha spiegato di aver fatto questa scelta per amore del compagno Guido Maria Brera. Una scelta molto coraggiosa ma fatta per la persona con cui hai deciso di condividere la sua vita: “Il coraggio alcune volte sei costretta a trovarlo. Succede che a un certo punto la vita ti ferma. La pandemia ha sconvolto tutto il mondo, se ti colpisce e a casa hai una persona sensibile, la persona della tua vita con cui hai deciso di condividere un percorso con grande sacrificio, a quel punto non ce l’ho fatta”.

Il compagno, come ammesso dalla stessa Caterina, non avrebbe voluto il suo ritiro. L’unica soluzione, però, sarebbe stata quella di stare un anno senza di lui a casa e lei non ce l’ha fatta.

Ora la Balivo è tornata in tv con Il Cantante Mascherato. Un programma che le sta regalando molte soddisfazioni. Di recente, infatti, la conduttrice ha anche ringraziato i suoi follower per averla sostenuta anche quando, durante la semifinale, Insinna la interrompeva continuamente. Non mancano le tensioni con Insinna che, insieme a Facchinetti, spesso la interrompe durante i suoi interventi, come ha fatto notare la stessa Balivo in trasmissione: “Su Twitter mi dicono che Insinna e Facchinetti mi stanno così, che mi criticano, mi voglio ribellare”.