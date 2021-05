Tancredi dopo Amici Serale svela a Verissimo: “Volevo abbandonare”

Sono passati sette giorni dall’eliminazione di Tancredi da Amici 20 e il cantante sta vivendo una emozione dietro l’altra, soprattutto grazie all’uscita del suo primo Ep dal titolo Iride. Las Vegas è già hit: il brano continua ad essere trasmesso dalla maggior parte delle emittenti radiofoniche, come anche Fuori di Testa e Balla alla Luna. L’obiettivo del cantante è fare musica che trasmetta leggerezza. Ospite a Verissimo, nella puntata di sabato 15 maggio 2021, Tancredi ha raccontato a Silvia Toffanin di avere superato alcune problematiche. Parlava poco e fino a qualche anno fa era difficile per lui esprimersi su certe cose, ma il talent di Maria De Filippi gli è servito per liberarsi.

A sostenerlo c’è sempre stato il padre. Non pensava di andare direttamente a fare il provino, voleva abbandonare tutto, stava cercando un piano b. Ora ha più paura perchè è arrivato il momento di dimostrare e non deludere con la sua musica. Il suo ingresso ad Amici 20 è stato ritardato a causa del Covid. Tancredi a Verissimo, infatti, ha raccontato che dopo i provini è risultato positivo al virus, ma era già successo a gennaio scorso con qualche sintomo non proprio grave. Ha aspettato che passasse per circa diciotto giorni:

“Dopo sono andato a fare il tampone, è risultato negativo. Scendo a Roma per i provini, va bene ma purtroppo risulto di nuovo positivo al Covid. Mi sono fatto tre settimane in hotel e ho pensato di lasciare”

La ventesima edizione di Amici sta arrivando al termine. Stasera Maria De Filippi proclamerà il vincitore. I cantanti hanno già ricevuto alcune proposte delle case discografiche e hanno firmato. Tancredi, insieme a Deddy che ha fatto una confessione sulla conduttrice, fa parte della Warner Music. La casa discografica è stata il trampolino di lancio per molti ragazzi di Amici negli anni precedenti: come non ricordare, per esempio, Luca Napolitano o Marco Carta.

Tancredi album, Iride è fuori: il successo del cantante dopo Amici 20

L’album di Tancredi, Iride, è uscito venerdì 14 maggio e già sta scalando le classifiche. Questo rappresenta il debutto discografico per l’ex cantante del talent di Maria con sette brani tra cui tre singoli già lanciati e già certificati. Las Vegas è stabile nella Top200 e nella Viral 50 di Spotify con oltre sei milioni e mezzo di stream.