Tananai si schianta al suolo, Elettra furia: concerti incendiari (video)

Sia Elettra Lamborghini che Tananai hanno vissuto una brutta disavventura ieri sera, venerdì 4 agosto. La cantante di origini romagnole durante il suo concerto a Sammichele di Bari ha rischiato di essere colpita da una bottiglia d’acqua lanciata da un fan. Una moda sicuramente molto pericolosa che sta letteralmente spopolando nell’ultimo periodo: i fans presenti al concerto si divertono a lanciare oggetti ai cantanti mentre si esibiscono, mettendo spesso in pericolo la loro incolumità.

Di tutt’altro stampo invece la disavventura vissuta da Tananai, che ieri sera si è esibito insieme a Mara Sattei al ’Viper Summer Festival’ all’Arena della Versilia, a Cinquale. Il cantante è infatti caduto dal palco mentre si esibiva. Nessuno zampino di qualche fan un po’ troppo agitato in questo caso ma solo la probabile distrazione di Tananai che, intento a saltare e cantare, non si è reso conto che lo spazio per farlo era decisamente finito e così si è ritrovato a terra tra lo stupore e la preoccupazione dei fans presenti.

La caduta dal palco di Tananai

È già diventato virale il video pubblicato su diversi profili Twitter che immortala il giovane cantante mentre, durante la sua ultima esibizione, cade dal palco nel tentativo, a quanto pare, di scendere da esso al fine di raggiungere la folla sottostante. Osservando il video infatti si vede benissimo come a un certo punto l’artista sia caduto a terra. Ovviamente gli addetti alla sicurezza sono stati prontissimi e lo hanno soccorso tempestivamente cercando di rialzarlo.

Con tutta probabilità a far inciampare Tananai e farlo cadere dal palco è stata una delle casse audio sistemata in prossimità del palcoscenico. Al momento non sono note le condizioni del cantante ma sicuramente non sarà successo nulla di grave. Le uniche rassicurazioni sulla situazione di Tannai arrivano per il momento da alcuni fans che scrivono messaggi del tipo: “Buongiorno Alberto (Nome vero di Tananai) sta bene ora posso respirare”.

A quanto pare però la caduta dal palco non è stata l’unica disavventura che ieri ha visto protagonista Tananai. Secondo un fan presente al concerto infatti: “è successo di tutto, è caduto dal palco mentre scendeva ma ha fatto una brutta caduta e si è rotto l’inear, poi durante baby goddamn di è tirato il microfono in faccia + si è scheggiato un dente”.

C’è da dire che non è la prima volta che Tananai cade dal palco o si fa male durante una delle sue esibizioni. Poco più di un anno fa infatti, il 4 luglio 2022, ospite a Battiti Live insieme a Fedez e Mara Sattei l’artista si è lasciato andare a un bel salto nel momento del ritornello mentre si stava esibendo con il brano ‘La dolce vita’. Un gesto atletico che è costato una bella caduta all’indietro al cantante milanese con una distorsione della caviglia come risultato.

Insomma Tananai pare essere un po’ distratto quando sale sul palco, complice probabilmente il grande trasporto e amore per la sua musica.

Il lancio della bottiglia a Elettra Lamborghini

Parlando invece di Elettra Lamborghini, come anticipato, la cantante romagnola ieri sera è stata protagonista di una brutta sventura. Durante la sua esibizione al Sammichele Music Festival di Bari, l’artista ha dovuto interrompere il concerto: un ragazzo le ha infatti lanciato una bottiglietta d’acqua sul palco. Davanti a quel pericoloso gesto Elettra non è riuscita a trattenere la rabbia e l’indignazione e ha fermato l’esibizione per ammonire il protagonista di quel comportamento e allo stesso tempo incitarlo ad andarsene.

La cantante rivolgendosi al pubblico ha detto: “Dove è quel cornuto? Io te la sbatto in testa la bottiglietta d’acqua, vediamo se ti può far piacere, ok? Se hai le pal*e chiedi scusa, perché potevi farmi male. Hai bevuto? Non mi interessa, se hai bevuto non venire qua perché a un’altra cantante è arrivata una cosa al seno e ha dovuto cancellare tutte le date del tour. Non mi interessa, è pericoloso e tu non lanci la bottiglia qua perché non voglio la tua acqua. Fatelo uscire.” A quel punto il ragazzo è stato immediatamente allontanato dal concerto dalla sicurezza e la cantante ha potuto continuare tranquillamente il suo show.

L’altra cantante alla quale la Lamborghini ha fatto riferimento è Baby K che venerdì 28 luglio è rimasta ferita al termine di un concerto tenutosi a Teramo. “Sono andata in ospedale, devo cancellare i prossimi show”, ha annunciato la stessa Baby K sui social. La cantante è infatti stata colpita con violenza al seno mentre si trovava in mezzo alla calca. Il risultato è stato la corsa in ospedale d’urgenza e la cancellazione delle date del tour per il quale, a detta della cantante, aveva aspettato ben otto anni.

Lancio di oggetti sul palco: un fenomeno pericoloso

Sono molti i casi di questo tipo che si sono verificati recentemente in Italia. Per esempio durante il Tim Summer Hits alcuni fans hanno tirato un telefono cellulare a Bresh, che lo ha restituito al proprietario. Una tragedia sfiorata perché il cantante si sarebbe potuto fare molto male se il cellulare lo avesse colpito in faccia.

In America invece si tratta di un fenomeno assai più frequente purtroppo: tre esempi sono la cantante Bebe Rexha, colpita a un occhio durante un suo concerto, Harry Styles, abituato a questo genere di cose in quanto a ogni esibizione sul palco gli viene lanciato di tutto, e infine la pop star Pink, alla quale fan ha lanciato sul palco le ceneri di sua madre turbandola visibilmente.