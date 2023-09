Tananai, bufera: ritarda, canta 15 minuti e se ne va. Ira del pubblico

Bufera sul cantante Tananai che, in queste ore, sta facendo incetta di critiche sul web. E, pare, meritate, almeno da quanto riferiscono le cronache. L’artista nelle scorse ore, da programma, doveva esibirsi per circa un’ora (a partire dalla mezzora che va dalle 23.30 a mezzanotte per i successivi sessanta minuti) al Palazzo Rosso a Polesella (Rovigo). Invece sul palco è comparso poco prima dell’una di notte, cantando solamente per una quindicina di minuti per poi dileguarsi. La sua performance si è inserita all’interno dei dj set che si sono susseguiti per tutta la serata nell’ambito dell’Elysium Festival.

Già durante la serata, parte di coloro che si sono recati all’evento per vedere Tananai hanno iniziato a storcere il naso con il passare dei minuti. Sui social il disappunto e le proteste sono diventanti ancor più rumorosi. Anche perché c’è stata gente che ha sborsato non pochi soldini e si aspettava di vedere ben altro spettacolo e non una esibizione di 15 minuti.

Le scuse degli organizzatori e l’attacco a Tananai

Gli organizzatori del concerto, con un post sui social, hanno chiesto scusa per la piega presa dalla situazione ed hanno palesato loro stessi la propria delusione nei confronti di Tananai e del comportamento che ha avuto. Secondo chi ha imbastito l’evento, infatti, il musicista ha cantato soltanto per una quindicina di minuti in quanto è arrivato alla festa con non poco ritardo. Pare inoltre, come riferisce il quotidiano Leggo, che Tananai sia stato pagato profumatamente, intascandosi un cachet di 50mila euro.

Questo il comunicato degli organizzatori:

“Chiediamo ufficialmente scusa per il comportamento del cantante, il suo ritardo e la mancanza di rispetto nei confronti dei partecipanti e dell’organizzazione che ha speso molto in tutto per regalare un evento unico; un enorme dispiacere a cui mai si avrebbe pensato. Condividiamo con voi il massimo dispiacere”.

Una nota per nulla morbida in cui si parla di mancanza di rispetto. Al momento Tananai non ha rilasciato dichiarazioni su quanto avvenuto.

Le testimonianze di chi è rimasto deluso

Rumorose e giuste, salvo che salti fuori un’altra versione della vicenda, le proteste del pubblico. “Ho speso 70 euro di biglietti per accompagnare mio figlio a sentire il suo cantante preferito per pochi minuti di concerto. Una vergogna!”, si è sfogata una madre presente alla serata.

Un’altra persona che c’era e che ha aspettato per poi vedere un concertino di 15 minuti ha tuonato: “Domani devo andare a lavorare, se avessi saputo che prima dell’una non si sarebbe visto mi sarei organizzata diversamente. È stata una mancanza di rispetto nei confronti di chi ha pagato il biglietto e si è presentato puntuale rispettando l’orario indicato dagli organizzatori”.

Nonostante il patatrac capitato con Tananai, la prima serata dell’Elysium Festival, secondo chi vi ha preso parte, è da promuovere. Alla chiamata degli organizzatori hanno risposto presente circa 3 mila persone che hanno danzato e cantato a squarciagola a partire circa dalle otto di sera. Peccato solo per l’inconveniente con l’ospite più importante.