Tananai e quel tenero con una cantante di Amici: retroscena

Il cantante milanese Tananai, al secolo Alberto Cotta Ramusino, e la ex allieva di Amici Gaia Gozzi sembrano aver stretto una grande amicizia negli ultimi tempi. Tra i molti progetti lavorativi, spesso anche comuni, secondo Dagospia, tra i due sarebbe nata una “grande simpatia”. A darne notizia sul sito di Roberto D’Agostino è stato l’opinionista Ivan Rota:

“Da Amici a Sanremo, poi silenzio, ma ora Gaia (Gozzi) è tornata alla grande con il singolo Estasi. Daniele Dezi, in arte Oragn3 è un produttore musicale romano ed è il fidanzato di Gaia Gozzi. Lei diceva tempo fa e postava una foto insieme: “Ho sempre cercato di preservare la mia vita personale il più possibile. Ma sono felice, molto”. Solo che da un po’ di tempo gira la voce che ci sarebbe una grande simpatia tra lei e Tananai…”.

Attualmente la cantante risulta essere felicemente fidanzata con Daniele Dezi, produttore musicale, bassista e autore di numerosi brani per artisti come Achille Lauro e Clementino. Anche Tananai, stando a quanto si legge, è impegnato in una relazione sentimentale. La fortunata è Sara Marino, giovane architetto milanese.

Insomma, quella tra Tananai e Gaia sarebbe solamente una simpatia professionale o potrebbe esserci altro dietro? L’ipotesi più accreditata al momento è che i due stiano preparando un duetto in vista dell’estate e che quindi la loro vicinanza sia dettata solamente da impegni lavorativi. Si tratta in ogni caso di indiscrezioni, che necessitano di chiarimenti e approfondimenti. Una conferma o una smentita potrebbe arrivare prossimamente proprio dai due interessati.

La rivincita a Sanremo e il successo

Tananai, dopo il flop dell’edizione del Festival di Sanremo dello scorso anno, quest’anno è riuscito a prendersi la sua personale rivincita sul palco dell’Ariston, portandosi a casa un dignitosissimo quinto posto con il suo singolo “Tango”.

In realtà però, come insegna la storia del Festival della musica Italiana, essere in fondo alla classifica della kermesse è una sorta di benedizione più che una maledizione per gli artisti. Già nel 1983, Vasco Rossi si classificò penultimo con “Vita spericolata”, canzone che poi entrò nella storia della musica italiana e gli permise di conquistare il pubblico italiano. Stesso destino è toccato a Tananai, che già dopo l’ultimo posto a Sanremo 2022 con “Sesso occasionale”, ha scalato le chart dei brani più ascoltati durante l’estate con “La dolce vita”, nata dalla collaborazione con Fedez e Mara Sattei.

Attualmente l’artista si sta preparando per la partecipazione al concerto del 1 maggio, che vedrà salire sul palco, tra i tanti, anche Piero Pelù e Lazza.