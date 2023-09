Tananai in concerto al Carroponte: incidente hot sul palco (video)

Ieri sera, sabato 9 settembre, Tananai è stato protagonista di un fuoriprogramma decisamente hot durante il concerto al Carroponte di Sesto San Giovanni. Una piccola nota di colore che ha reso a dir poco unica la prima data di Milano dell’attesissimo Tananai Festival Live 2023: ecco che cosa è successo.

Tananai ha cantato in mutande

Proprio così, a un certo punto del concerto i pantaloni di Tananai, al secolo Alberto Cotta Ramusino si sono rotti. In particolare, a giudicare dai video che sono circolati in rete e che sono diventati virali nel giro di pochissimo tempo, pare che Tananai si sia accorto della presenza di un buco nei pantaloni che stava indossando e così, senza nessun tipo di imbarazzo, l’artista ha deciso di strapparli definitivamente rimanendo letteralmente in mutande sul palco.

L’artista ha poi proseguito così la sua esibizione cantando il brano “Sesso occasionale”, con il quale ha debuttato a Sanremo 2022 e che lo ha reso una celebrità, per la gioia delle fans che si trovavano sotto al palco. “Mi dicono di cambiarli, ma io sto pezzo lo faccio in mutande con voi là sotto”, ha quindi affermato Tananai spezzando l’imbarazzo generale.

I fans, divertiti, sono stati molto colpiti dalla disinvoltura con la quale Tananai ha affrontato il fuoriprogramma, senza lasciarsi scoraggiare e continuando a cantare nonostante tutto. In molti hanno quindi apprezzato il gesto del cantante affermando: “Comunque è pronto a tutto. Cage, gli si rompono i pantaloni… È eccezionale”.

La popolarità e la dedica ai nonni Nonostante il divertente fuoriprogramma, si può dire che il concerto di Tananai al Carroponte di Sesto San Giovanni di Milano sia stato un enorme successo. Il cantante ha festeggiato con il suo pubblico un anno davvero molto speciale per lui ma, nonostante la popolarità, Tananai non è mai cambiato e ieri sera ha dichiarato: “Io sono molto insicuro. Tananai è stato a lungo un modo per scordarmi un po’ di Alberto. E invece, grazie a voi, ho scoperto che mi piace essere anche Alberto.” Non solo, il cantante ha condiviso con il pubblico anche l’emozione che prova ogni volta poco prima di salire sul palco: “Dietro le quinte me la stavo facendo sotto, perché non suono da un mese. Prima di conoscervi non era tutto così bello. Questa cosa non te la scordi! Io mi sono sempre sentito un inetto. Pensavo che non avrei avuto mai l’occasione di dire davanti a così tanta gente quello che avevo da dire. E invece…”. Infine l’artista ha voluto dedicare un pensiero anche ai genitori e ai nonni: “Nonni, avete visto che figata? Bello eh“.

La polemica di Rovigo

Non è però sempre tutto rose e fiori: qualche giorno fa Tananai è finito nell’occhio del ciclone per aver fatto ritardo e aver cantato solo 15 minuti all’interno di un dj set in occasione dell’Elysium Festival al Palazzo Rosso a Polesella, in quel di Rovigo (Qui per tutti i dettagli). Sarebbe dovuto essere un super ospite della manifestazione e, per l’incarico, Tananai avrebbe anche incassato un cachet di 50mila euro. Peccato però che il ritardo dell’artista abbia fatto spazientire il pubblico che, stanco di aspettarlo, aveva manifestato (giustamente) il proprio malcontento.

A quel punto, per calmare le acque, era intervenuto l’ufficio stampa di Tananai per fare alcune doverose precisazioni e spiegare che cosa fosse successo: “L’evento venduto dall’agenzia al Palazzo Rosso, tramite contratto regolamentare, doveva essere una ‘showcase’ e non un ‘Live’ o ‘concerto’. Ovvero doveva prevedere un’esibizione dell’artista di 4-5 brani su base in una discoteca (che doveva essere Palazzo Rosso). Una volta giunti in loco, al contrario, l’artista ha trovato un palco non concordato, più da concerto che da dj set e che richiedeva attrezzature non preventivate”.

La violenza sulle donne: le parole di Tananai

Non molte settimane fa Tananai è stato al centro del gossip per un argomento molte serio e che sta a cuore a moltissime persone. Il cantante infatti si è schierato contro la violenza sulle donne e, nel backstage dei Power Hits Estate di RTL 102.5, ha affermato di sentire la necessità di esprimersi per trasmettere ai suoi fans messaggi positivi e di grande importanza, sfruttando la sua popolarità:

“Sono consapevole che non è questo che risolve le cose, però nell’ultimo anno mi sono reso conto che ho una portata, raggiungo più persone. Quindi voglio stare attento ai messaggi che lancio. Anche con queste piccole cose si può fare parte di una differenza. Se non se ne parla è il primo passo per una sconfitta. E ce ne sono state mille, mille, mille”, ha affermato l’artista.