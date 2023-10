Tananai, Emma, Amoroso: chi ha deluso i fan al Marrageddon

Marrageddon, concertone organizzato dal rapper Marracash a Napoli, ha visto il cantante Tananai come ospite e non solo. Pare, infatti, che nel backstage ci fossero anche Emma ed Alessandra Amoroso, che avrebbero concesso foto e selfie a tutti. Discorso diverso, stando a quanto riportato da Chi, per il cantante di Tango.

Tananai defilato e protetto dai bodyguard

Sembra che, mentre le due cantanti ex Amici stavano concedendo foto nel backstage, Tananai sarebbe stato più defilato e protetto dai bodyguard, deludendo i suoi fan. Questo è quanto trapela dal Marrageddon di Napoli. Rimane da capire se questa indiscrezione possa trovare o meno conferme.

La precedente bufera al Palazzo Rosso

Non è la prima volta che Tananai fa parlare di sé. Circa un mese fa, infatti, il cantante era finito nella bufera per quanto accaduto al Palazzo Rosso a Posella (Rovigo). Tananai si sarebbe dovuto esibire per circa un’ora, ma si era in realtà presentato sul palco con un certo ritardo, cantando per approssimativamente 15 minuti prima di dileguarsi. La performance era inserita all’interno dei dj set che si erano susseguiti per la serata nell’ambito dell’Elysium Festival. Sui social, in tanti avevano espresso il proprio malumore e anche gli organizzatori dell’evento si erano scusati per quanto accaduto.

Il comunicato sopra citato non era stato per nulla morbido e aveva reso palese la delusione degli organizzatori nei confronti di Tananai. Le proteste del pubblico erano state alquanto rumorose, poiché c’era stata gente che aveva pagato non poco, aspettandosi di assistere ad un altro tipo di spettacolo, piuttosto che un’esibizione di 15 minuti.

In un secondo momento, era arrivato anche il comunicato da parte dell’agenzia World Music Infinity, che si occupa di curare i dj set del cantante. Stando a quanto si era potuto leggere nel suddetto comunicato, Tananai non sarebbe stato messo nelle condizioni idonee per esibirsi, complice attrezzatura tecnica non presente, sebbene fosse stata richiesta per tempo. Tananai si sarebbe trovato a cantare su un palco non concordato ma, nonostante inconvenienti e mancanze, si era esibito per i suoi fan, rispettando il numero di brani che sarebbero stati stabiliti come da contratto.