Tana per Elisabetta Canalis e l’ex Ballando con le stelle, esplode il gossip

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, qui gatta ci cova. La 46enne sarda e l’ex ‘bellissimo’ concorrente 32enne di Ballando con le Stelle, nonché ex rugbista e attore, stanno trascorrendo assieme dei giorni a Los Angeles dopo aver girato a Torino il reality Netflix Physical: da 100 a 1. In questo programma hanno partecipato entrambi come concorrenti. Sono poi volati negli Usa. Il magazine Chi, nella rubrica curata dal giornalista Giuseppe Candela “C’è chi dice che”, ha notato che i due sono stati protagonisti di incontri privati in terra americana. Ad esempio hanno consumato assieme un pasto in un ristorante coreano. Non hanno fatto granché per celare gli incontri. Infatti lui si è immortalato sui social con Josie, il cane della showgirl. Anche lei è finita nella breve clip per pochi attimi, forse involontariamente o forse no. Chissà…

Così è esploso il gossip sulla 46enne e sul 32enne di origini veneziane. Lei è reduce dalla fine del matrimonio con il chirurgo Brian Perri, con il quale ha avuto la figlia Skyler Eva, nata a Los Angeles nel settembre 2015. Dopo il naufragio nuziale ha vissuto una love story durata qualche mese con Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing (nel corso della sua carriera è stato campione del mondo nella categoria Wako-Pro di K-1). Pure questo legame, però, non ha funzionato. Da qualche mese, infatti, l’ex velina sarebbe tornata single. Forse ora non lo è più.

Resta da capire la natura del legame con Alvise Rigo, giovane ex rugbista italiano diventato popolare a livello televisivo dopo che nel 2020 è stato scelto per ricoprire il ruolo di ‘valletto’ di Antonella Clerici sul palco del Festival di Sanremo. L’anno successivo la sua popolarità ha fatto un ulteriore balzo grazie alla partecipazione al talent show di Rai Uno Ballando con le stelle. Nel frattempo ha anche iniziato a lavorare come modello e come attore. Nel 2023 ha debuttato nella serie tv Rai Che Dio ci aiuti. Poi ha ottenuto una piccola parte nel film Nuovo Olimpo del regista Ferzan Özpetek.

Alvise Rigo non è estraneo nemmeno al gossip del Bel Paese. Qualche mese fa si è sussurrato di un presunto legame speciale con Michelle Hunziker. Né lei, né lui hanno commentato l’indiscrezione, preferendo rimanere in silenzio. Quel che è certo è che se un flirt c’è stato, non ha avuto alcuno sviluppo. Ora si sussurra di un rapporto speciale con Elisabetta Canalis e di giorni ‘dolci’ trascorsi con lei sotto i cieli a stelle e strisce di Los Angeles.