Michelle Hunziker e Alvise Rigo insieme? Galeotto Giorgio Armani

Dopo mesi in solitaria Michelle Hunziker sarebbe tornata al centro dell’attenzione con un nuovo presunto flirt. Si tratta di Alvise Rigo, il giovane modello ed ex rugbista che avrebbe conquistato il cuore della conduttrice. Ma la loro è una vera e propria relazione? A parlarne è stato il settimanale Chi che ha pubblicato degli scatti dei due insieme.

Alvise Rigo nuovo amore di Michelle Hunziker?

Non vi sono notizie certe al riguardo ma secondo quanto riferito dal settimanale Chi, Michelle Hunziker e Alvise Rigo si starebbero frequentando. Ad attestarlo non solo le foto del giornale, che hanno fatto il giro del web, ma anche gli scatti pubblicati dallo staff dello stilista Giorgio Armani in occasione della festa in montagna. Infatti, i due si sarebbero conosciuti proprio durante il weekend a Saint Moritz per la presentazione della linea neve.

Chi è Alvise Rigo

Classe 1993, Alvise Rigo è un giovane veneziano modello ed ex rugbista. Ha giocato in Eccellenza con il Mogliano Rugby per poi entrare a fare parte di squadre come Valsugana, Lazio Rugby e Petrarca Rugby. Attualmente vive a Milano ed ha intrapreso la carriera da modello e personal trainer. Conosciuto anche nel mondo della televisione e dello spettacolo, nel 2020 ha partecipato al festival di Sanremo, accompagnando Antonella Clerici che era ospite di Amadeus. Un anno dopo si è esibito a Ballando con le stelle come concorrente e nel 2023 ha ricevuto la sua prima parte come attore nella fiction Che Dio ci aiuti per poi proseguire con il film Nuovo Olimpo di Ferzan Özpetek e poi ancora La stanza accanto di Almodóvar.

Ciò che non è passato inosservato agli italiani più curiosi è il fatto che ancora una volta Michelle Hunziker si sia avvicinata ad un ragazzo molto più giovane di lei proprio come è successo in passato con Tomaso Trussardi.

Nessuna smentita o conferma

Per adesso non sappiamo se tra la conduttrice e il modello vi sia una relazione. Attualmente, infatti, i due sembrano mantenere un certo riserbo nonostante le foto abbiano già fatto il giro del web. Non ci resta che attendere la prossima mossa da parte dei diretti interessati. Intanto, i fan della presentatrice approvano il giovane attore che in poche ore ha conquistato migliaia di persone che hanno iniziato a seguirlo sui social. Che il periodo da nonna single sia ufficialmente finito e stia per iniziare un nuovo capitolo amoroso per la Hunziker?