Talisa Ravagnani eliminata? “Non va al Serale”, la ballerina a rischio

Amici 19, Rudy Zerbi mette in guardia la squadra di Gaia: il rimprovero nel daytime

Talisa Ravagnani verrà eliminata ad Amici 19? La ballerina di hip hop sembrava tra i favoriti nelle prime settimane di scuola, ma oggi sembra piacere soltanto a Timor Steffens. Che Talisa sia una ballerina esplosiva è fuori dubbio, ma evidentemente c’è qualcosa che le manca e lei stessa inizia a domandarsi cosa c’è che non va in lei. Le sue riflessioni sono partite da un rimprovero di Rudy Zerbi a tutta la squadra di Gaia, che l’insegnante ha radunato per fare un bilancio della situazione. La squadra in questione infatti ha perso per due puntate importanti, quelle in cui sono state assegnate le maglie verdi del Serale. Rudy ha detto alla squadra di Gaia di pensare bene agli schieramenti da fare nella sfida perché continuando a perdere nessuno della squadra avrà modo di fare l’esame per prendere la maglia verde.

Daytime Amici, Rudy rimprovera la squadra di Gaia: “Deve cantare chi porta a casa il punto”

“La situazione non è né buona né facile e i colpevoli in primis siete voi. Vi rendete conto o no? Proviamo a capire perché perdete, con che criterio fate le scelte di chi schierare”, ha esordito così Zerbi. Gaia ha spiegato come arrivano alle scelte di chi schierare, che scatenano non pochi malumori, ma non ha convinto Rudy. Il professore è convinto che non vengano schierati i più forti, per cui ha invitato tutti a pensarci meglio nelle prossime settimane. Queste le parole di Rudy: “Rendetevi conto che se perdete ancora due partite non vi restano più maglie verdi a disposizione. Fate i conti. […] Prima di fare i giudici cercate di essere prima obiettivi. Non avete obiettività. Forse dovete anche essere un po’ furbi, perché tanto più o meno le tendenze dei voti un po’ le avete. […] Deve cantare chi porta a casa il punto, è chiaro a tutti il discorso?”. Un rimprovero che è servito, visto che la squadra vincerà la prossima sfida.

Amici, Talisa in crisi: “Non arrivo al Serale così, non schieratemi più”

Questo discorso di Rudy ha scatenato la reazione di Talisa, già in crisi con sé stessa per aver perso punti nella sfida di sabato scorso. Corsa in bagno per sfogare il nervosismo, è stata raggiunta prima da Javier e poi da Gaia. La ballerina si è sfogata: “Non so cosa dire, non arrivo al Serale così. Cosa devo fare? Celentano non riesco a farle cambiare idea. Veronica ero abbastanza sicura, adesso che sto facendo tutto quello che posso non le arrivo mai. Non so cosa è cambiato per lei, cosa devo fare? Non lo so”. In un secondo momento, Talisa ha preso una decisione molto difficile: “Per il bene della squadra non schieratemi mai più”.

Talisa eliminata ad Amici? Javier ne è sicuro: “Non va al Serale”

La ballerina di Amici 19 ha fatto delle riflessioni ad alta voce insieme a Javier e Gaia, dicendo di non schierarla più perché sono state più le volte che ha perso le sfide che non quelle in cui ha vinto. Appena lei è andata via, Gaia ha chiesto a Javier una sua opinione sulla possibilità che Talisa arrivi al Serale di Amici. Javier è sembrato molto convinto di no: “Non va al Serale. La prossima volta che perderemo lei farà l’esame per l’eliminazione e verrà eliminata”. Un ragionamento fatto non sulle potenzialità o sul talento di Talisa, ma sui gusti dei professori che sembrano non essere dalla parte della ballerina.