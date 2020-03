Talisa dopo Amici, che succede ora con Javier: i dubbi dopo l’eliminazione

Amici 19, Talisa Ravagnani raggiunge Javier Rojas dopo l’eliminazione

Talisa Ravagnani e Javier Rojas si sono fidanzati poco prima dell’inizio del Serale di Amici 19: questo almeno è ciò che sappiamo, così come siamo tutti a conoscenza del fatto che la storia è nata non da un tradimento, visto che Rojas era single quando ha deciso di lasciarsi andare con la ballerina. In tanti si saranno senz’altro chiesti cosa sarà del loro rapporto dopo l’eliminazione di Talisa: si conoscono da poco e la lontananza di certo non aiuta, ed è per questo che qualcuno potrebbe aver pensato a una rottura quasi certa. Proprio questo qualcuno, almeno per il momento, è stato smentito dai fatti visto che Talisa e Javier sembrano molto presi l’uno dell’altra: “Doveva succedere prima o poi – queste le parole della Ravagnani al ballerino dopo la puntata di ieri e al rientro nelle casette –. Vai, vinci e fai tutto quello che c’è da fare. Mi mancherai”. “Sarà difficile senza di te fuori”, ha poi aggiunto prima di lasciarlo per andare dagli altri.

Talisa e Javier, la storia d’amore continua dopo il Serale di Amici

Anche Javier si è lasciato andare dichiarando che con Talisa “è stato [tutto] bellissimo”. “Ti voglio bene. Tanto, tanto bene”, ha sottolineato con tristezza la ballerina. “Stai attenta e vai a casa”, queste le ultime parole prima che la Ravagnani lasciasse per sempre il talent show di Canale 5. Non si può dire insomma che Talisa e Javier siano in crisi dopo la tanto discussa eliminazione, e forse era da mettere già in conto perché un sentimento che non riesce a superare neanche una distanza così blanda forse non era qualcosa di vero o forte.

Il futuro di Talisa dopo il Serale, cosa farà la ballerina preferita di Timor Steffens

Talisa intanto si prepara ad affrontare il mondo esterno con la forza che ha sempre dimostrato durante la trasmissione e con la consapevolezza di essere migliorata tanto. Sappiamo che a Timor la Ravagnani piace moltissimo, quindi non è da escludere che i due si terranno in contatto magari per qualche progetto. Noi ovviamente vi terremo aggiornati se ne dovessimo sapere di più.