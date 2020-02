Talisa, ad Amici no eliminazione ma l’infortunio pesa: la Incontrada si sbilancia

Amici, Talisa Ravagnani balla al Serale, nessun provvedimento: eliminazione lontana

Talisa ha ballato ad Amici e lo ha fatto nonostante tutto. Nessun provvedimento provvisorio e neanche eliminazione: la Ravagnani, che ha iniziato una storia con Javier Rojas proprio al Serale, si è esibita regolarmente ed è stata valutata come tutti gli altri concorrenti. A far sospettare a tutti che sarebbe stata eliminata è stata proprio Maria De Filippi che in una recente puntata del day time le aveva fatto notare che se non si fosse ripresa avrebbe dovuto lasciare la scuola; Talisa non sapeva nulla della possibilità di essere eliminata e ha reagito malissimo, anche se non si è data per vinta e ha seguito tutte le accortezze che le ha spiegato Maria. Oggi in puntata la performance.

Talisa infortunata, Vanessa Incontrada si complimenta: “Non è semplice per lei”

“So che si è infortunata – ha fatto notare Vanessa Incontrada dopo l’esibizione di Talisa –, non è semplice per lei. Per avere un infortunio – ha poi aggiunto rivolgendosi direttamente alla ballerina – sei stata bravissima”. Talisa è stata premiata anche dalla classifica e siamo sicuri che col passare del tempo si riprenderà del tutto e potrà dare il massimo. Conoscendo la ballerina infatti in quest’esibizione non ha dato il meglio di sé e forse la stessa performance è stata pensata per non farla affaticare troppo. Com’è giusto che sia.

Serale Amici, Web diviso sull’esibizione di Talisa

Il Web si è diviso come sempre: c’è chi non condivide che Talisa sia così in alto nonostante l’esibizione non proprio pazzesca e chi invece ha apprezzato che la ballerina abbia portato a casa la performance superando la sofferenza fisica e psicologica che un infortunio comporta. Non sappiamo come andrà la serata questa sera per la Ravagnani ma di certo non ha fatto una brutta figura, e prima di qualsiasi polemica bisognerebbe apprezzare il coraggio, la determinazione e la tenacia di chi si mette in gioco a prescindere. Forza Talisa!