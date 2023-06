Tali e Quali, in onda l’imitazione Costanzo: Conti sente Maria

Venerdì sera, 30 giugno, su Rai 1 è andata in onda una replica della seconda puntata di Tali e Quali, lo show di Carlo Conti andato in onda lo scorso anno. Nella puntata in questione, è stato possibile rivedere il conduttore al timone del programma, affiancato dai tre giudici che hanno valutato gli undici concorrenti in gara: Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Insieme a loro, poi, era presente anche un quarto giudice d’eccezione, ovvero Massimo Lopez, che, per l’occasione aveva vestito i panni di Maurizio Costanzo. Chiaramente, la puntata è stata registrata prima della morte dello storico conduttore, avvenuta lo scorso 24 febbraio. Per questo, Carlo Conti ci ha tenuto a dire due parole a riguardo prima dell’inizio della trasmissione.

Il presentatore, salutando i telespettatori, ha voluto sottolineare come ci sia stata una grande riflessione dietro la decisione di trasmettere questa puntata, proprio per la presenza dell’imitazione di Maurizio Costanzo. Attraverso un messaggio registrato, Conti ha spiegato perché, alla fine, hanno che fosse giusto mandarla comunque in onda. Questo è stato il suo discorso:

Care amiche, care amici, buonasera. Scusatemi se m’intrometto prima di questa replica di una puntata di Tali e Quali, ma vi volevo dire una cosa importante. In questa puntata, che è andata in onda un anno fa, il quarto giudice è interpretato da Massimo Lopez ed è l’imitazione del grande Maurizio Costanzo. Ci siamo interrogati molto se mandare in onda questa puntata o no, visto che, ahimè, nel frattempo, il grande Maurizio Costanzo ci ha lasciato. Abbiamo ritenuto che fosse giusto così, di mandarla in onda, perché per noi Maurizio Costanzo è un’icona, è un mito, non morirà mai, è un uomo della televisione, è la televisione. E quindi è un nostro omaggio, è un nostro grande gesto di amore e di affetto per questo enorme personaggio della televisione italiana.

Carlo Conti e Tali e Quali: il consenso di Maria De Filippi

Infine, Carlo ha voluto ricordare anche un ex dirigente della Rai, Gian Piero Raveggi, scomparso lo scorso 27 giugno, prima di dar ufficialmente inizio allo show. Le parole pronunciate dal conduttore fanno pensare che avrebbe potuto sentire la moglie di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi. Conti e e la De Filippi hanno condotto assieme Sanremo nel 2017 e sono amici anche fuori dalla televisione. Per questo, è quasi certo che il conduttore abbia chiesto in privato alla collega se, per caso, trovasse offensivo mandare in onda la replica. Chiaramente, nel caso questa telefonata fosse avvenuta, Maria avrà dato la sua benedizione e avrà risposto di trasmettere la puntata.

Sui social, ci sono stati alcuni spettatori che sono rimasti un po’ confusi nel vedere l’imitazione, chiedendosi immediatamente se si trattasse di una replica. Probabilmente, in tanti hanno perso il messaggio iniziale di Carlo Conti, iniziando subito ad interrogarsi sul perché di questa scelta, senza aver sentito le motivazione, per l’appunto, spiegate dal conduttore.