Carlo Conti stasera tornerà con Tali e Quali, in prima serata su Rai Uno. E si riaccende così la sfida del sabato sera tra Rai e Mediaset, che schiera uno dei suoi cavalli di battaglia: C’è Posta per Te. Ebbene sì, stasera si sfideranno due conduttori che sono anche due grandi amici. Maria De Filippi è una garanzia per Mediaset, ma anche Conti lo è per mamma Rai. Domani il verdetto degli ascolti tv, anche se C’è Posta per Te è davvero uno dei programmi più seguiti e amati della televisione, è davvero difficile e complicato per Tali e Quali 2023.

Tv Blog ha intervistato Carlo Conti e gli ha chiesto prima di tutto di presentare la nuova edizione di Tali e Quali. Non ci saranno grossi cambiamenti nel meccanismo, ma tra i concorrenti ci sarà invece l’insolita coppia formata da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. Hanno perso a Tale e Quale Show e si sono guadagnati la retrocessione nel torneo tra Nip, ovvero tra persone comuni. Così hanno ideato e motivato la presenza di Cirilli e Paolantoni anche a Tali e Quali. E hanno fatto bene a tenerli, perché divertono molto e piacciono al pubblico.

In giuria ci saranno Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio e saranno affiancati da un quarto giurato diverso per ogni puntata. Nella prima di stasera ci sarà Alessia Marcuzzi. Conti ha confermato anche il ritorno di un’altra sua trasmissione tanto amata, ovvero I Migliori Anni. Tornerà in onda in primavera, tra aprile e maggio, dopo essere stato in panchina per davvero tanto tempo. Gli è stato chiesto se rifarebbe il Festival di Sanremo. Si può di certo affermare che proprio con Conti è partita la rivoluzione del festival completata poi da Amadeus.

Anche Conti ha condotto tre edizioni del festival ed è stato un successo. Poi è subentrato Amadeus che ha accettato di proseguire per altri due anni. Al contrario, Carlo Conti ha rinunciato a quarto e quinto Sanremo:

“Intanto quest’anno ed il prossimo ci sarà Amadeus, che lo fa benissimo, poi per fare il Festival occorre prima di tutto un’idea, le energie e poi l’azienda nella sua totalità deve essere d’accordo rispetto ad un progetto. Ho rinunciato a fare il quarto e il quinto perché ho creduto che con quello che ho condotto con Maria De Filippi avevo chiuso un cerchio e raggiunto il top delle mie idee”

Di fatti però non ha smentito che lo rifarebbe, per cui fra tre anni mai dire mai. Appena è spuntato il nome dell’altra conduttrice è arrivata la domanda sul sabato sera: Conti come vive la competizione con Maria De Filippi? Semplicemente non avverte alcuna competizione. Ecco come affronterà la sfida con C’è Posta per Te: