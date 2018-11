Tale e Quale, vince la Drusian: penalizzata la Bonanno, Bisciglia furioso

Tale e Quale Show chi ha vinto ieri sera venerdì 16 novembre? Alessandra Drusian con l’imitazione di Antonella Ruggero, classifica completa e prossime esibizioni

Alessandra Drusian ha vinto la terza puntata del Super Torneo di Tale e Quale Show 2018. La cantante dei Jalisse ha convinto giurati e pubblico con l’imitazione di Antonella Ruggero. La serata non è stata però delle più facili e la classifica finale ha penalizzato più di qualcuno. Come Roberta Bonanno che, per via di uno scherzo di Carlo Conti, è stata costretta ad imitare Ivana Spagna dopo l’esibizione dell’originale. E il paragone ha relegato l’ex allieva di Amici dritta dritta all’ultimo posto della classifica.

Un risultato che Roberta ha comunque accettato con il sorriso sulle labbra, a differenza del collega Filippo Bisciglia che è apparso cupo in volto al momento delle votazioni. Con l’imitazione di Michele Zarrillo il conduttore di Temptation Island non è andato oltre il settimo posto, nonostante il plauso del pubblico e dei colleghi. “Filippo giustamente non applaude perché è nero ed ha completamente ragione. Era da vittoria stasera. I giudici sono davvero scandalosi”, ha fatto notare qualcuno su Twitter.

Classifica completa Tale e Quale Show puntata 16 novembre 2018

La classifica completa della terza puntata del Super Torneo 2018, con un ex aequo al quinto posto:

1. Alessandra Drusian (Antonella Ruggero)

2. Giovanni Vernia (The Mask)

3. Antonio Mezzancella (Mika)

4. Andrea Agresti (Paul Anka)

5. Valeria Altobelli (Elisa)

Federico Angelucci (Robbie Williams)

7. Filippo Bisciglia (Michele Zarrillo)

8. Vladimir Luxuria (Boy George)

9. Alessia Macari (Shakira)

10. Annalisa Minetti (Alice)

11. Massimo Di Cataldo (Paolo Vallesi)

12. Roberta Bonanno (Ivana Spagna)

Quali saranno le esibizioni della prossima puntata di Tale e Quale Show

Di seguito le esibizioni della prossima e ultima puntata, in onda venerdì 23 novembre 2018:

Filippo Bisciglia – Pino Daniele

Alessia Macari – SIA

Roberta Bonanno – Anastacia

Federico Angelucci – Andrea Bocelli

Valeria Altobelli – Mia Martini

Antonio Mezzancella – Biagio Antonacci

Massimo Di Cataldo – Barry Gibb

Andrea Agresti – Donatella Rettore

Alessandra Drusian – Fiorella Mannoia

Giovanni Vernia – Adriano Celentano

Annalisa Minetti – Amii Stewart

Vladimir Luxuria – Gabriella Ferri