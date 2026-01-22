Tale e Quale verso la cancellazione, con cosa sarà sostituito: la “pazza” idea di Carlo Conti

Tale e Quale Show, storico programma del venerdì sera di Rai 1 in onda dall’autunno 2012, potrebbe essere archiviato. A lanciare il clamoroso retroscena televisivo è la testata Affari Italiani, che riferisce che Carlo Conti e la casa di produzione del popolare talent show, vale a dire Endemol, starebbero valutando di non mandare in onda la trasmissione nel 2026. In particolare, è stato spiegato che Tale e Quale potrebbe slittare alla primavera 2027 o forse anche più in là. In altre parole, verrebbe fermato e non si saprebbe se riproporlo in futuro. Ma perché la Rai e il conduttore toscano starebbero pensando a uno scenario di questo genere? Perché avrebbero già in mente come sostituire il programma.

The Voice sostituirà Tale e Quale Show?

Sempre Affari Italiani scrive che Conti sarebbe intenzionato a ridare lustro a The Voice. Attualmente la Rai trasmette la versione Kids, Generation e Senior del talent canoro. Tutte e tre sono guidate da Antonella Clerici. “King Carlo” starebbe riflettendo sulla possibilità di far tornare in video il format originale della trasmissione e avrebbe pensato di “agganciarlo” al Festival di Sanremo, indipendentemente dal fatto che sarà lui o meno a timonare la kermesse nel 2027. E in che modo vorrebbe “connettere” i due show? Garantendo al vincitore di The Voice la partecipazione al Festival.

La suggestione di riportare in vita The Voice e di dare respiro a Tale e Quale avrebbe anche origine nel fatto che Conti e la Rai vorrebbero provare a proporre una novità in palinsesto. Tale e Quale non ha raccolto dati da flop nelle ultime stagioni. Si è anzi difeso bene sul fronte ascolti tv. Però è innegabile che inizi a risentire dell’usura tipica dei format che vanno in onda da anni.

Nel 2025, per la prima volta, ha avuto una media di telespettatori inferiore ai 3 milioni, per la precisione 2.971.000 utenti per uno share pari al 20.13%. Come già detto, numeri per nulla da fiasco, ma in costante discesa anno dopo anno. Basti pensare che nel 2023 la media di utenti fu di 3.492.000 (22.88% di share) e nel 2024 di 3.266.000 (21.33% di share). Insomma, potrebbe darsi che, se si trovasse la quadra su The Voice, Tale e Quale vada in pausa o verso la cancellazione.