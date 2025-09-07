Loretta Goggi e l’addio a Tale e Quale, rivelazione amara: “Parlo io, la verità”

Loretta Goggi cambia versione sulla decisione di interrompere la sua avventura a Tale e Quale Show. Nel maggio 2024 annunciò che aveva scelto di non rientrare nella giuria del popolare talent di Rai Uno condotto da Carlo Conti, in cui era stata protagonista per 13 stagioni consecutive. Allora raccontò che l’addio al programma era nato da sue esigenze personali. In particolare, spiegò che aveva avvertito il desiderio di dedicarsi maggiormente alla propria vita privata. Nelle scorse ore la cantante ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, fornendo una motivazione differente e più amara circa la sua decisione di dire basta alla collaborazione con la trasmissione.

Tale e Quale Show, l’altra verità di Loretta Goggi sull’addio

“Negli ultimi anni ero in imbarazzo, il mio ruolo era diventato stucchevole, mi sono ritrovata a fare la maestrina della penna rossa e ho pensato che non fosse più il mio posto”. Così Goggi al quotidiano di via Solferino quando le è stato domandato perché abbia scelto di andarsene da Tale e Quale Show. Una confessione amara. La cantante, in questo frangente, a differenza di quanto esternato nel maggio 2024, non ha parlato di addio per questioni private. Ha dunque deciso di lasciare in quanto ha ritenuto che il suo ruolo fosse diventato una sorta di macchietta con il passare degli anni.

Alessia Marcuzzi in sostituzione di Loretta Goggi

Loretta Goggi, nella scorsa stagione, è stata sostituita da Alessia Marcuzzi che ha formato la giuria assieme a Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un giudice speciale differente in ogni puntata. Per l’edizione 2025, in partenza tra pochi giorni, è stata confermata l’intera giuria. Naturalmente alla conduzione tornerà Carlo Conti che poi si dedicherà all’organizzazione del prossimo Festival di Sanremo.

Il cast di Tale e Quale 2025

Nelle scorse settimane è stato ufficializzato il cast del programma. A darsi battaglia a colpi di imitazioni saranno Pamela Petrarolo, ex starlette di Non è la Rai reduce dall’esperienza al Grande Fratello, il duo musicale Le Donatella, l’attrice e youtuber Marina Valdemoro Maino, l’influencer Antonella Fiordelisi e la showgirl Carmen Di Pietro.

E ancora, ecco il cantante e attore Samuele Cavallo, il conduttore Gianni Ippoliti, il cantautore Tony Maiello, il presentatore Peppe Quintale e il tandem formato da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. Il conduttore e il comico saranno in gara come concorrente unico.