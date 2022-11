A poche ore dalla messa in onda del programma di Carlo Conti spunta il nome del trionfatore della puntata in onda venerdì 18 novembre

È sulla pagina Instagram del media ThePipol Tv che arriva il clamoroso spoiler sul vincitore del torneo dei campioni di Tale e Quale Show, che andrà in onda domani sera, 18 novembre, su Rai Uno. Se non volete spoilerarvi troppo sulla serata in onda a breve e già registrata, dunque, sarà meglio fermarvi qui e non continuare a leggere questo articolo!

Chi ha vinto il torneo di Tale e Quale show 2022? Lo spoiler in anteprima

Ad essere incoronato trionfatore della gara canora sarà Antonino Spadaccino, già riuscito la scorsa settimana a portarsi a casa una meritata vittoria all’edizione 2022 del programma di Carlo Conti. Questo importante risultato l’ex concorrente di Amici riuscirà ad ottenerlo con un’imitazione già diventata suo cavallo di battaglia: l’artista pugliese imiterà infatti per l’occasione Riccardo Cocciante, probabilmente nella stessa intensa imitazione di Se stiamo insieme che aveva regalato al pubblico 7 giorni fa.

In seconda posizione c’è la barzellettiera e attrice Valentina Persia, che perderà il trono per un soffio e si conquisterà la medaglia d’argento grazie alla performance nelle vesti di Gabriella Ferri. Terzo sul podio sarà Andrea Dianetti, sul palco nei panni di Damiano dei Maneskin. Al comando sarà dunque una triade interamente composta da concorrenti dell’ultima edizione della trasmissione di Rai Uno.

Per i più curiosi qui sotto c’è la classifica finale del torneo dei campioni di Tale e Quale Show 2022.

1. Antonino Spadaccino (Marco Masini).

2. Valentina Persia (Gabriella Ferri).

3. Andrea Dianetti (Måneskin).

4. Gilles Rocca (Franco Califano).

5. Francesca Alotta (Mia Martini).

6. Deborah Johnson (Tina Turner).

7. Rosalinda Cannavò (Francesca Michielin).

8. Pierpaolo Pretelli (Achille Lauro).

9. I Gemelli di Guidonia (Bee Gees).

10. Elena Ballerini (Antonella Ruggiero).

11. Dennis Fantina (Michele Zarrillo).

12. Stefania Orlando (Caterina Caselli).

La classifica di Tale e quale show 2022

Antonino è riuscito a vincere di misura sugli altri suoi colleghi in gara, nonostante (va detto) gli autori si siano molto impegnati per assegnargli dei personaggi in linea con le sue capacità vocali. Da Loredana Bertè a Tom Walker, passando per Marco Masini, molti dei cantanti da lui imitati vantano un timbro graffiato molto simile.

Qui sotto la classifica finale.

1. Antonino Spadaccino

2. Andrea Dianetti

3. Gilles Rocca

4. Elena Ballerini

5. Claudio Lauretta

6. Valentina Persia

7. Rosalinda Cannavò

8. Alessandra Mussolini

9. Samira Lui

10. Francesco Paolantoni & Gabriele Cirilli

11. Valeria Marini