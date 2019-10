Chi ha vinto la prima puntata del Super Torneo di Tale e Quale Show 2019? Antonio Mezzancella con l’imitazione di Ultimo

Antonio Mezzancella è tornato a Tale e Quale Show dopo la vittoria dello scorso anno per disputare il Super Torneo del programma di Carlo Conti. E per il comico è stato subito un trionfo: si è aggiudicato la prima puntata grazie all’imitazione di Ultimo e della canzone I tuoi particolari. Una performance che ha messo d’accordo tutti: giurati, pubblico in studio, telespettatori e pure gli altri concorrenti, visto che in parecchi hanno regalato cinque punti a Mezzancella.

Video Antonio Mezzancella imitazione Ultimo

#taleequaleshow 🎤 Antonio Mezzancella ↔ Ultimo#taleequaleshow Gepostet von Tale e Quale Show am Freitag, 25. Oktober 2019

Di seguito la classifica della prima puntata del Super Torneo di Tale e Quale Show 2019, che vede un ex aequo al settimo posto:

1. Antonio Mezzancella – Ultimo

2. Francesco Monte – Gianluca Grignani

3. Agostino Penna – Mango

4. Roberta Bonanno – Beyonce

5. Alessandra Drusian – Donatella Rettore

6. Tiziana Rivale – Sylvie Vartan

7. Jessica Morlacchi – Glorya Gaynor

Giovanni Vernia – David Bowie

9. Davide De Marinis – Tony Renis

10. Lidia Schillaci – Mia Martini

11. Vladimir Luxuria – Celia Cruz

12. Massimo Di Cataldo – Pupo

Le esibizioni della seconda puntata del Super Torneo di Tale e Quale Show 2019

Ecco chi dovranno imitare i 12 cantanti in gara nella seconda puntata del Super Torneo di Tale e Quale Show 2019 in onda su Rai Uno il prossimo venerdì 1 novembre:

Massimo Di Cataldo – Paul McCartney

Alessandra Drusian – Shirley Bassey

Francesco Monte – Nek

Jessica Morlacchi – Loretta Goggi

Antonio Mezzancella – Luciano Ligabue

Vladimir Luxuria – Elvis Presley

Davide De Marinis – Fabio Rovazzi

Lidia Schillaci – Edith Piaf

Roberta Bonanno – Rita Pavone

Agostino Penna – Eduardo De Crescenzo

Tiziana Rivale – Madonna

Giovanni Vernia – Renato Carosone