Lidia Schillaci si è aggiudicata la terza puntata del Super Torneo 2020 di Tale e Quale Show. La sua imitazione di Beyonce – sulle note di Listen – ha convinto tutti, giurati e pubblico. Una vera e propria rivincita per la giovane cantante che nelle ultime due puntate della trasmissione non è stata apprezzata più di tanto. La musica è decisamente cambiata quando Lidia si è trovata a interpretare Beyonce: una performance forte, emozionante, che è piaciuta alla maggior parte del pubblico. E pure ai giurati: sia Loretta Goggi sia Giorgio Panariello così come Vincenzo Salemme e Elena Sofia Ricci (quarto giurato speciale della serata) hanno posizionato la Schillaci al primo posto della loro classifica personale.

La serata non è andata invece nel migliore dei modi per Jessica Morlacchi e Barbara Cola, tra le più talentuose di questa edizione. Le loro esibizioni – rispettivamente di Rihanna e Emma – non sono state particolarmente positive e le due artiste si sono piazzate nella parte bassa della classifica generale.

Video Lidia Schillaci imitazione Beyonce

#taleequaleshow ???? Lidia Schillaci ↔ Beyoncé#taleequaleshow Posted by Tale e Quale Show on Friday, November 13, 2020

Di seguito la classifica della terza puntata del Super Torneo di Tale e Quale Show 2020, che vede un ex aequo al quinto posto:

1. Lidia Schillaci – Beyonce

2. Virginio – Ed Sheeran

3. Agostino Penna – Phil Collins

4. Pago – Massimo Ranieri

5. Sergio Muniz – Julio Iglesias

Francesco Monte – Tiziano Ferro

7. Giulia Sol – Liza Minelli

8. Jessica Morlacchi – Rihanna

9. Barbara Cola – Emma

10. Carolina Rey – Laura Pausini

Le esibizioni della quarta e ultima puntata del Super Torneo 2020

Ecco chi dovranno imitare i 10 cantanti in gara nella quarta e ultima puntata del Super Torneo di Tale e Quale Show in onda su Rai Uno il prossimo venerdì 20 novembre:

Carolina Rey – Nada

Giulia Sol – Alexia

Francesco Monte – Ultimo

Agostino Penna – Drupi

Pago – Franco Califano

Lidia Schillaci – Mina

Barbara Cola – Anna Oxa

Jessica Morlacchi – Lara Fabian

Sergio Muniz – Ghali

Virginio – Gino Paoli

Per l’ultima puntata di quest’anno di Tale e Quale Show i concorrenti in gara dovranno imitare solo cantanti italiani. Se tutto andrà per il meglio Carlo Conti riuscirà a tornare in studio per condurre la serata conclusiva del suo programma di successo.